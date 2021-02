Ligue 1 : enfin une victoire du Racing Club de Strasbourg à Metz, après 13 ans de disette ?

Le deuxième derby de la saison entre le Racing et le FC Metz perd de sa saveur, car il se jouera à nouveau à huis clos ce dimanche au stade Saint-Symphorien. Les Strasbourgeois tenteront de mettre fin à leur série de cinq matchs sans succès, eux qui n'ont plus battu les Messins depuis octobre 2007.

C'est devenu une mauvaise habitude, ce derby à huis clos entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg sera une nouvelle fois tristounet, sans la ferveur dans les gradins du stade Saint-Symphorien. Déjà au match aller, les deux équipes s’étaient affrontées devant des tribunes vides à la Meinau, mais il y avait tout de même beaucoup d’engagement sur la pelouse, car la plupart des joueurs sont conscients de l’importance du derby pour leurs supporters respectifs.

"Les ambiances de derby, c'est toujours très agréable, raconte l’entraîneur messin Frédéric Antonetti. Le derby perd un peu de sa saveur, car le public n'est pas présent. C'était déjà le cas au match aller, mais sur le terrain, c'était un vrai derby, croyez-moi, correct mais chaud".

Plus de 13 ans sans succès contre Metz

La dernière recrue strasbourgeoise en date, le défenseur Frédéric Guilbert, a déjà été mise au parfum : "Je reçois beaucoup de messages, 'il faut battre Metz', sourit l'ancien Caennais. Metz a une saveur particulière pour les supporters et je pense qu'on doit avoir un truc en plus pour pouvoir gagner, sachant qu'apparemment ça fait longtemps que Strasbourg n'a pas gagné à Metz, donc on va essayer de changer la donne".

Ça fait effectivement plus de 13 ans que le Racing n’a plus battu Metz. Le dernier succès remonte au 6 octobre 2007, 2 à 1 à Saint-Symphorien (buts de Mouloungui et de Renteria).

Une cinquième victoire à l'extérieur ?

Pour l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, derby ou pas, il s'agit avant tout de reprendre la marche en avant, car la situation de son équipe au classement reste précaire (16ème avec 25 points, avec six longueurs d'avance sur le 18ème Nantes, alors que Metz pointe à la 7ème place avec 35 points). Le Racing s'est déjà imposé à quatre reprises à l'extérieur (Brest, Nantes, Angers et Lens), contre trois fois seulement à domicile cette saison.

"Cette année, on a su faire taire certaines statistiques, avance le coach du Racing. Pourquoi ne pas envisager de les faire taire aussi à Metz. C'est tout le mal que je nous souhaite. Mais on sait qu'à Metz, ce sont toujours des matchs compliqués. Avec ou sans public, c'est une équipe difficile à manœuvrer. C'est à nous collectivement d'amener la réponse sur le terrain, comme on a su le faire pour certains matchs à l'extérieur. On sait qu'on est capables de le faire. Après, le derby, je sais que ça a une connotation particulière, mais ce sont surtout les trois points qu'il peut nous apporter qui sont importants".

Pour faire monter un peu la pression, les supporters messins ont prévu ce dimanche après-midi de faire une haie d’honneur à leurs joueurs aux abords du stade Saint-Symphorien.