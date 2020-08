Ligue 1 : "on est dans une sale période", Thierry Laurey après la défaite du Racing contre Nice

Comme un air de déjà-vu... Le Racing s'est incliné contre Nice (2-0) ce samedi à la Meinau pour son premier match de la saison à domicile. Les Strasbourgeois ont réitéré les mêmes erreurs qu'à Lorient, une semaine plus tôt. Après une relance hasardeuse, le défenseur, Lamine Koné, commet une faute dans la surface sur Kasper Dolberg, qui transforme le pénalty (37e) alors que le Racing réalisait une première mi-temps correcte jusque-là, sans être mis en danger par les Aiglons.

En seconde période, Dolberg, encore lui, inscrit un doublé (59e) suite à un ballon dévié malencontreusement par le milieu du Racing, Ibrahima Sissoko. Les niçois ont fait preuve de beaucoup de réalisme contrairement aux strasbourgeois. "On n'a pas fait un bon match offensivement et défensivement parce qu'on commet des erreurs que les moins de 13 ans ne devraient pas faire" explique le coach Thierry Laurey.

"On est dans une sale période en ce moment. On a fait deux matchs où ça n'a pas tourné comme on voulait. Le but du jeu, c'est d'être prêt dans quinze jours à Saint-Etienne (12 septembre) et d'avoir récupérer physiquement afin que tout le monde soit apte à être performant sur 90 minutes"'.

Avant les derniers matchs ce dimanche, le Racing est avant-dernier de Ligue 1.