Ligue 1 et Ligue 2 : cinq changements par match désormais autorisés pour la saison de football 2020-2021

Les règles vont changer pour la reprise post-coronavirus du football français. En Ligue 1 et en Ligue 2, cinq changements par match seront désormais possibles pour la saison 2020-2021, contre trois par rencontre auparavant.

La Ligue de football professionnelle (LFP) a annoncé, ce vendredi, via un communiqué de presse, qu'elle s'alignait sur les recommandations de l'International Football Association Board (IFAB), l'organisme en charge des règles du football.

Limiter l'impact de la pandémie

Cette mesure, censée limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur le calendrier des saisons de football, devrait permettre aux équipes de gérer plus facilement leurs effectifs, mais aussi d'éviter un certain manque de rythme lors des rencontres (trop) rapprochées. D'autant que l'IFAB anticipe une prochaine saison au calendrier plus soutenu et au rythme plus serré en raison du Covid-19.

Pour empêcher que le jeu ne soit perturbé, chaque équipe n'aura le droit de procéder à ces remplacements qu'à trois occasions, ceux effectués à la pause n'étant quant à eux pas comptabilisés dans ce décompte. Par ailleurs, en Ligue 1, 20 joueurs maximum pourront être inscrits sur la feuille de match contre 18 auparavant. En Ligue 2, 18 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match, contre 16 par le passé.

Les grands clubs favorisés ?

Ces nouvelles règles sont notamment critiquées car suspectées de favoriser les grands clubs, plus à même de disposer d'effectifs de qualité, en quantité. Non obligatoires, elles ont cependant déjà été expérimentées en mai, dans plusieurs championnats européens lors de la fin de la saison 2019-2020.

Le communiqué de presse de la LFP