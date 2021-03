Ligue 1 et Ligue 2 : découvrez le calendrier de la saison 2021-2022

La saison 2021-2022 de Ligue 1 débutera le week-end des 7 et 8 août et s'achèvera lors de la 38e et dernière journée lors d'un multiplex le 21 mai 2022 a indiqué ce jeudi la Ligue de football professionnel. La Ligue 2 débutera le week-end du 24 juillet et s'achèvera le 14 mai.

Réuni ce jeudi, le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a adopté le calendrier général de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2021-2022. Si on ne connaît pas encore l'intégralité du calendrier général des compétitions, qui doit être adopté par le Comité exécutif de la Fédération française de football, on sait les dates de début et de fin des championnats de la future saison.

Ligue 1

En Ligue 1, la saison 2021-2022 débutera le week-end des 7 et 8 août 2021 et s'achèvera lors de la 38e et dernière journée le samedi 21 mai 2022 avec un multiplex. Les barrages opposant le 18e de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 sont fixés au jeudi 26 mai (aller) et au dimanche 29 mai 2022 (retour).

Ligue 2

Du côté de la Ligue 2, la future saison débutera le week-end du 24 juillet et prendra fin le samedi 14 mai 2022 pour la 38e et dernière journée. Les deux matchs de play-offs pour les candidats à la montée auront lieu les mardi 17 mai et vendredi 20 mai 2022. Les barrages opposant le 18e de Ligue 2 au 3e de Nationale se dérouleront les mercredi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour).

Trophée des champions

Le prochain Trophée des champions qui oppose traditionnellement le Champion de France et le vainqueur de la Coupe de France se déroulera le 1er août 2021 à Tel Aviv (Israël), une semaine donc avant la reprise de la Ligue 1. La rencontre aura lieu au stade Bloomfield de cette ville côtière (28.000 places environ). Le PSG est sorti vainqueur des huit dernières éditions de ce trophée généralement disputé en ouverture de la saison. La dernière, repoussée pour cause de pandémie, s'est tenue à Lens en janvier, pour une victoire parisienne contre Marseille (2-1).

En cas de vainqueur identique du championnat et de la Coupe de France, c'est le dauphin du classement de L1 qui affronte le champion dans cette affiche. La LFP organise régulièrement le Trophée des champions à l'étranger afin de s'offrir une vitrine à l'international. Shenzen (Chine), Tanger (Maroc) ou encore Montréal (Canada) l'ont tour à tour accueilli ces dernières années.