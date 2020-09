Ligue 1 : Et si c'était la bonne année pour Josh Maja, le jeune attaquant anglais des Girondins ?

Il a été l'un des artisans de la victoire bordelaise à Angers (2-0) ce weekend et surtout il est l'un des hommes en forme de ce début de saison pour les Girondins avec Laurent Koscielny et Otavio. Josh Maja semble enfin répondre aux attentes placés en lui.

Il faut dire que c'est le grand gagnant du changement d'entraîneur de l'été. Jean-Louis Gasset croit énormément en lui contrairement à son prédécesseur, Paulo Sousa. Depuis son arrivée au club en janvier 2019, le jeune anglais n'avait jusque là jamais eu sa chance sur le long voire le moyen terme. Pourtant, il s'est souvent montré efficace. La saison dernière, il a inscrit huit buts et fait trois passes décisives en 24 matchs. Il a donc été décisif presque une rencontre sur deux. Mais malgré ça, le coach portugais lui préférait souvent Briand et lui, traînait sa peine sur le banc.

Josh Maja peut-il être le buteur que les Girondins attendent depuis des années ? Il en a en tout cas toutes les qualités. Il est adroit, efficace face au but et physiquement, il peut tenir le choc en Ligue 1 à l'image d'un Marouane Chamakh à l'époque. Alors avec en plus enfin la confiance de son coach, il peut clairement être la bonne surprise de cette saison. Si des grands clubs européens le suivent de près, il faudra y mettre la somme surtout que son contrat s'étend jusqu'en 2023 et puis à en croire Alain Roche, il n'a aucun offre sur la table pour le moment.