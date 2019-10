Ligue 1 : et si le Stade Brestois faisait, à Angers, le même coup que contre Metz ?

En joue en Anjou. Le Stade Brestois se rend à Angers pour la dixième journée de Ligue 1 de football (direct dès 20 heures sur France Bleu). Brest, douzième et privé de son joueur le plus décisif, Yoann Court, n'a pas encore gagné à l'extérieur, et Angers, troisième, n'a pas encore perdu chez lui.

Angers... Un adversaire pas trop porté sur la possession de la balle, mais qui sait imposer sa puissance. Ça ne vous rappelle rien ? Toutes proportions gardées, le SCO rappelle un peu Metz, l'adversaire que Brest avait battu il y a deux semaines, en le prenant à son propre jeu. En lui laissant le ballon, et en piquant sur coup de pied arrêté.

Justement, le Stade Brestois a profité de la trêve internationale pour travailler encore plus ces deux secteurs de jeu. Parce qu'il a une marge de manœuvre, il n'a marqué qu'une fois sur phase arrêtée cette saison, contre 17 fois la saison dernière, et parce qu'Olivier Dall'Oglio a peut-être l'idée de reproduire le scénario de Metz, ce samedi.

Angers, meilleure équipe à domicile

Gagner serait une grosse performance, car il y a une différence de taille entre Angers et Metz. Le SCO a un jeu offensif bien plus varié, et bien plus efficace. Angers est la meilleure équipe, et la meilleure attaque, à domicile. C'est aussi l'équipe dont les remplaçants sont les plus efficaces. Ils sont impliqués sur six des seize buts angevins (contre un seul pour le Stade Brestois).

Pour espérer ramener quelque chose de Raymond-Kopa, comme Amiens l'a fait récemment, Brest devra être aussi costaud que le SCO.

Baal ou Belaud à gauche ?

A Angers, Olivier Dall'Oglio devra changer deux titulaires. Yoann Court est suspendu après son avertissement contre Metz. Il pourrait être remplacé par Paul Lasne dans un 4-3-3, ou par Irvin Cardona dans un 4-2-3-1.

Olivier Dall'Oglio : "Yoann est influent offensivement et défensivement. Il paye son agressivité, mais c'est son jeu. Mais il y a des joueurs prêts derrière. L'effectif est pratiquement au complet. On peut mettre un attaquant pur. Ou un milieu de terrain. Il vaut mieux avoir le choix et, en ce moment, on l'a"

Sur le flanc gauche de la défense, Romain Perraud est trop juste même s'il a repris l'entraînement collectif cette semaine. Mais le remplaçant naturel, Ludovic Baal, a manqué les quatre derniers matchs à cause d'une blessure, ce qui pourrait inciter Olivier Dall'Oglio à décaler Julien Faussurier à gauche pour titulariser Gaëtan Belaud à droite.

Suivez Angers SCO - Stade Brestois dès 20 heures sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud.