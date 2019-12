Ligue 1 : face à l'Olympique de Marseille, le FC Metz va devoir faire bloc

Ce samedi, à l'occasion de la 18e journée de la Ligue 1, le mal classé grenat (18e) accueille de redoutables marseillais invaincus depuis plus d'un mois et demi. Coup d'envoi à 17h30.

Un match de gala mais aussi de la peur à St Symphorien. Pour sa dernière rencontre à domicile de la phase aller, dans un stade St Symphorien qui affichera sans doute complet, le FC Metz (18e) défie ce samedi à 17h30 l'Olympique de Marseille (2e).

Privés de victoire en championnat depuis presque deux mois, les Grenats sont en grand danger face à des Phocéens qui viennent de remporter leurs 6 derniers matchs de Ligue 1. Malgré la supériorité évidente de l'OM, Vincent Hognon, le coach grenat, veut y croire.

Le capitaine " courage " suspendu

Pour cette rencontre, le FC Metz devra se passer des services de son milieu de terrain et capitaine, Renaud Cohade qui est suspendu. Kévin N'Doram, touché à la cuisse, est toujours aux soins. Après sa commotion subie face à Reims, le gardien Alexandre Oukidja est de nouveau opérationnel. Après sa crise de paludisme et son hospitalisation, Victorien Angban est de nouveau apte au service.

Les fans mosellans de l'OM

L'Olympique de Marseille compte beaucoup de supporters en Lorraine. Et le stade St Symphorien accueillera encore beaucoup de fans qui préfèrent le bleu et blanc au grenat et qui prendront place dans l'enceinte messine, ailleurs que dans le parcage protégé et réservé aux visiteurs. Pour éviter tous incidents, la préfecture de Moselle demande aux supporters de l'OM qui seraient dans ce cas, à ne pas porter de maillot ou d'écharpe aux couleurs de l'OM.

Titi Steinmetz et les Spartiates invités au match

Après leur exploit en Coupe de France, le club d' Hombourg Haut, le petit poucet de la Coupe de France, sont invités à ce match. Le coach des Spartiates, Thierry Steinmetz qui a d'ailleurs joué au FC Metz en 2012, donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre.

FC Metz - Olympique de Marseille, 18e journée de la Ligue 1, à suivre sur France Bleu Lorraine à partir de 17 heures, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit