Ligue 1 : face à Lille, Le Havre est tombé sur beaucoup plus fort

Battu 2-0 par Lille, ce dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1, le HAC a subi un coup d'arrêt après quatre matches de suite sans défaite. Les Ciel et Marine n'ont rivalisé avec les Nordistes que durant un quart d'heure, avant de se faire bousculer dans tous les secteurs de jeu.

"Les quinze premières minutes étaient certainement notre fenêtre de tir à exploiter pour pouvoir, à ce moment-là, passer devant au score, analyse le coach havrais Luka Elsner. Après, on n'a plus produit grand-chose, souvent par manque de rigueur et de discipline. On a eu un nombre de situations ouvertes assez intéressantes, mais tout le temps hors-jeu. C'est un signe d'un manque d'application."

Le HAC disputera son prochain match dimanche prochain à Marseille.

