Ligue 1 : face à Lorient, le Stade Rennais fait le coup de la panne (1-1)

Alors qu'ils avaient globalement bien maîtrisé leur première mi-temps, les Rennais ont subi une incompréhensible panne de jeu en deuxième période. Face à une équipe de Lorient en confiance mais à leur portée, les hommes de Julien Stéphan ont concédé un triste match nul 1-1.

En première mi-temps, c'est Enzo Le Fée qui allume la première mèche côté Lorientais, mais sa frappe passe au dessus du but à la 5e minute. Moins de dix minutes plus tard, Eduardo Camavinga frappe du droit à l'entrée de la surface, Dreyer repousse, mais Terrier suit bien et conclue (13', 1-0). Deux minutes plus tard, Bourigeaud n'est pas loin d'alourdir la marque mais Dreyer s'interpose. Sur le reste de la deuxième mi-temps, Rennes domine territorialement mais sans se montrer très dangereux.

En deuxième période, Jérémy Doku ne passe pas loin d'inscrire son premier but sous le maillot rennais à la 59e, mais sa frappe du gauche est contrée par Morel. Derrière, Rennes s'arrête complètement de jouer. Lorient en profite, et Boisgard est à deux doigts de tromper Gomis sur coup-franc à la 74e. Quelques minutes plus tard, Hergault est bien servi au deuxième poteau mais sa reprise passe à côté du poteau gauche de la cage rennaise. Ce n'est que partie remise pour les Merlus : à la 83e, Boisgard reprend bien un centre de Gravillon et égalise pour les siens (83', 1-1). En fin de match, les deux équipes se procurent une occasion chaude chacune mais sans concrétiser. Rennes perd deux points dans sa course à l'Europe.

Les réactions

Les résultats de la 23e journée de Ligue 1

Le résumé du match

Le classement