Ligue 1 : face à Nice, le PSG débute un marathon de matches

Dans cette période extra-sportive tourmentée que traverse le Paris-Saint-Germain, la série de matches qui se présente va sûrement faire du bien aux joueurs de la capitale.

Ce soir, le club parisien débute une série de onze matches en un mois et demi. Un marathon qui va obliger l'entraîneur Christophe Galtier à une gestion pointilleuse de son effectif de stars à l'approche du Mondial. Après deux semaines de trêve internationale, les joueurs parisiens n'ont pas le temps de souffler et vont très vite être confrontés à un programme dantesque qui ne leur laissera aucun répit d'ici le démarrage de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Un programme alléchant "d'une longue série"

Avec sept rencontres de L1, dont le classique contre Marseille (16 octobre), et quatre de Ligue des champions marqués par deux déplacements compliqués sur les pelouses du Benfica Lisbonne (5 octobre) et de la Juventus Turin (2 novembre), le leader de la L1 sera soumis à rude épreuve. Et tout débute donc face à Nice, "c'est le premier match d'une longue série", a reconnu jeudi l'entraîneur Christophe Galtier qui a ensuite étayé son propos :

On se prépare à cela, on fait très attention sur un plan physique. On va jouer tous les trois jours, des déplacements, des matches décisifs. On doit être focus sur la gestion de notre effectif mais aussi s'aérer la tête pour garder de la lucidité.

L'indisponibilité de Presnel Kimpembe, touché aux ischio-jambiers gauches et actuellement à Doha pour se soigner, limite déjà la marge de manoeuvre sur le plan défensif de Galtier, obligé de jongler avec cinq joueurs pour trois places dans l'axe (Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo, Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu). La situation s'arrange en revanche dans l'entrejeu avec le retour à l'entraînement vendredi de Marco Verratti, forfait pour le rassemblement de l'Italie. Mais le "Petit Hibou" est suspendu contre Nice et Renato Sanches, qui est revenu dans le groupe après une blessure à l'adducteur, sera sans doute un peu juste pour être titulaire face aux Aiglons, l'Espagnol Fabian Ruiz devant dans ce cas faire équipe avec le Portugais Vitinha au milieu.

Gérer la "MNM"

Gérer le temps de jeu sera surtout une question épineuse et sensible avec la "MNM" (Messi, Neymar, Mbappé), vu le peu d'appétence des trois vedettes à sortir en cours de rencontre. La première tendance est à une possible mise sur le banc de Mbappé, voir de Messi pour cette rencontre face à Nice. Et quand on se rappelle, de la moue et la colère froide de Neymar au moment de son remplacement à la 86e minute à Lyon (1-0, le 18 septembre) ceci en disent long sur la difficulté de Galtier à instaurer un minimum de rotation au sein de son trident offensif.

Une partie de la solution réside, selon Galtier, dans une plus grande efficacité offensive, qui permettrait de tuer plus vite les matches et de faire plus facilement avaler la pilule d'un changement aux trois attaquants. "Si on peut faire mal rapidement à l'adversaire, ça sera toujours bénéfique sur la gestion de l'effectif et du temps de jeu. Nous avons eu un début de saison où nous étions très efficaces, mais on jouait seulement un match par semaine. Maintenant, il y a plus de fatigue", a relevé jeudi le technicien, qui recroise son ancien club de Nice, trois mois après son départ. Il faudra de toutes façons à Galtier beaucoup de psychologie pour ménager les ego des uns et autres, tout en préservant le physique de ses superstars.

Avec AFP