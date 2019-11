Ligue 1 : Face à Saint-Etienne, Montpellier peut faire d'une pierre deux coups

Montpellier - France

Auteur d'une très belle prestation avant la trêve, avec un large succès contre Toulouse sans encaisser de but (3-0) Montpellier s'attaque aux Verts, ce dimanche (17h), à l'occasion de la 14ème journée de Ligue 1. Seule équipe invaincue sur les six derniers matchs et depuis que Claude Puel a pris les commandes, Saint-Etienne (21) possède deux points de plus que Montpellier (19), avant ce choc de haut de tableau, entre le quatrième et le sixième du championnat.

Le dernier but de Gaëtan Laborde en Ligue 1 avait offert la dernière victoire à l'extérieur aux héraultais © AFP - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Dernier succès à l'extérieur du MHSC : Saint-Etienne

Privé de plusieurs joueurs (Ferri, Cozza, Kaiboué, Dolly), Montpellier pourra en revanche compter sur les retours de Florent Mollet (suspendu contre Toulouse) et de Pedro Mendes (blessé à la hanche), mais aussi sur Gaëtan Laborde qui a retrouvé le chemin des filets, et qui avait offert la dernière victoire en date des héraultais à l'extérieur : à Saint-Etienne, justement, la saison passée (le 10 mai 2019, 0-1).

S'ils venaient à décrocher un troisième succès de rang en terre stéphanoise, les hommes de Michel Der Zakarian pourraient rejoindre un top cinq dont il n'ont jamais fait partie, cette saison. Peut-être même, en fonction des résultats de Lille, Angers et Marseille, un podium sur lequel ils ne sont plus montés depuis le mois de février.

Equipe probable pour le MHSC : Rulli - Souquet, Pedro Mendes, Hilton, Congré, Oyongo - Le Tallec, Savanier - Mollet - Laborde, Delort.

Téji Savanier a inscrit son premier but avec Montpellier contre Toulouse, lors de la dernière journée © Maxppp - Jean-Michel Mart

Saint-Etienne / Montpellier : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.