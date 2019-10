Ligue 1 : face au FC Nantes, le défenseur du FC Metz, Fabien Centonze veut montrer que son équipe " a le niveau "

Metz, France

C'est l'une des recrues du dernier mercato estival qui a eu le plus de temps de jeu depuis son arrivée sur les bords de la Moselle. Avant la réception de Nantes, ce samedi, le défenseur du FC Metz, Fabien Centonze est revenu sur les difficultés actuelles de son nouveau club et sur la coupure internationale qui s'achève.

Des bains froids pour récupérer

Depuis la défaite à Brest (2-0), les Grenats qui n'ont pas été sélectionnés par leurs équipes nationales respectives, ont beaucoup travaillé, " car on en a besoin " , explique Fabien Centonze. De la sueur donc , mais aussi beaucoup de récupération, " avec des massages, des bains froids et des bains chauds " ajoute l'ancien Lensois qui estime aussi que l'équipe est gonflée à bloc pour attaquer cette nouvelle séquence du championnat.

Des sacrés clients qui arrivent

Ce samedi, la lanterne rouge lorraine ouvre un nouveau chapitre du championnat. Jusqu'à la prochaine trêve internationale, ce sont quatre matchs de championnat (Nantes,Lyon,Montpellier et Lille) et une rencontre de Coupe de la Ligue (Brest) qui attendent le FC Metz. " Ce sont des grosses écuries " remarque Fabien Centonze, mais " on a besoin de points " et chacun de ses matchs sera un " combat ".

L'apprentissage de la Ligue 1, c'est terminé

Depuis le début de la saison, le FC Metz commet trop d'erreurs, notamment sur le plan défensif. Pour Fabien Centonze, " il faut corriger très rapidement ces défauts, car ils coûtent des points au FC Metz ". Il ajoute que " c'est une question d'état d'esprit, de concentration et de combativité ! ".

