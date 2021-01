Ligue 1 - Face au leader lyonnais, des Rennais impressionnants... mais frustrants (2-2)

Après un début de match chargé en émotion, et une minute de silence en hommage à notre ancien consultant Jean-Marc Mézenge, le Stade Rennais a sans doute livré sa meilleure prestation de la saison.

Dominateurs pendant plus d'une heure, les Rennais ont complètement éteint une équipe de Lyon qui restait sur une série de 15 matchs sans défaite cette saison. A la 20e minute de jeu, Gerzino Nyamsi lance Jérémy Doku en profondeur. L'ailier belge adresse un centre au sol dans la surface à Terrier, qui remise astucieusement jusqu'à Grenier, dont la frappe croisée trompe Anthony Lopes (1-0, 20e). Les deux anciens lyonnais permettent à Rennes d'ouvrir le score.

Rennes mène, et Rennes continue à dominer de pâles lyonnais. Au retour des vestiaires, Benjamin Bourigeaud double logiquement la mise et bat Anthony Lopes en deux temps (2-0, 55e). Rennes continuera à garder le pied sur le ballon pendant un bon quart d'heure. Mais les Lyonnais ont de la ressource. Sur un ballon en apparence anodin donné à Depay au deuxième poteau, le néerlandais trompe Salin d'une belle volée (2-1, 79e). Trois minutes plus tard, le portier rennais manque sa sortie devant Jason Denayer et Lyon revient au score (2-2, 82e). Frustrant pour des Rennais qui méritaient mieux mais qui ont pêché dans la concentration.

Un milieu de terrain dominateur

La satisfaction de ce match, c'est la domination rennaise au milieu de terrain. Pour la première fois, Julien Stéphan a titularisé Clément Grenier, Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi et Benjamin Bourigeaud en même temps. Si l'ancien lensois a évolué sur une aile, il est souvent venu apporter le surnombre dans le coeur du jeu. Avec un Eduardo Camavinga retrouvé et un Grenier plus proche de la surface adverse, l'expérimentation a été une réussite. A revoir.

