Ligue 1 : face au Losc, l'ASNL veut (enfin) récolter trois points

Duel de mal classés ce samedi à Picot entre des Nancéiens, 17es et des Lillois, juste devant, avec deux points de plus, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Pour l'ASNL, il s'agit de mettre un terme à une série de six matchs sans succès. Coup d'envoi à 20 heures.

Enfin concrétiser en terme de points l'amélioration du jeu de l'ASNL depuis deux matchs, c'est l'objectif des hommes de Pablo Correa pour la 29e journée de Ligue 1 ce samedi 11 mars. Et l'adversaire sera un concurrent inattendu dans la lutte pour le maintien : le LOSC. Une formation nordiste qui possède deux points d'avance au classement et qui n'arrive pas à se sortir d'une saison galère, malgré un budget de 75 millions d'euros et le rachat du club par l'homme d'affaires Gerard Lopez.

Lille, "invité surprise"

C'est donc une surprise de retrouver cette équipe lillois en si mauvaise posture à 10 matchs de la fin du championnat. Les Losc n'a jamais été dans le top 10 cette saison malgré deux changements d'entraîneur. Pablo Correa, l'entraîneur nancéien ne s'attendait pas à cela :

Il y a un écart énorme entre la qualité qu'ils peuvent mettre par moments dans le jeu et les bas qu'ils peuvent vivre. C'est un invité surprise de ce championnat [...] Quand je regarde sur le papier, je me dis que c'est plutôt un invité surprise."

Un adversaire qui pourrait être tendu en fin de saison à l'idée de jouer sa peau dans l'élite, alors que Marcelo Bielsa est attendu sur le banc la saison prochaine ? C'est un scenario envisageable même si le Losc est tout de même solide à l'extérieur avec trois victoires, quatre nuls et sept défaites.

Capitaliser, enfin

Pour l'AS Nancy Lorraine, il ne faut pas se soucier de l'adversaire et de son pedigree mais plutôt retenir les deux dernières prestations de l'équipe face à Toulouse (0-0) et Paris (1-0). Même si le déroulement du match a été défavorable aux Nancéiens au Parc des Princes, ça n'a pas atteint le moral des troupes selon le défenseur Michaël Chrétien :

Il y a eu beaucoup de bonnes choses. C'est vrai qu'on n'avance pas trop. Mais il y a des choses positives qui nous font dire qu'il faut continuer à bosser, qu'on est sur le bon chemin [...] Je suis persuadé qu'on va s'en sortir parce que quand je vois comment vit le groupe, ce sont des signes importants pour moi [...] Il n'y a pas de conflit, pas de clan, pas de tensions entre les joueurs et quand on est épargnés par ces choses-là, on est plus concentrés sur les objectifs principaux".

ASNL - LOSC, coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cuffaut, Cétout, Chrétien, Cabaco, Diagne, Muratori, Maouassa, Diarra, Pedretti, Marchetti, N'Guessan, Dia, Busin, Coulibaly, Hadji, Mandanne.

Suspendu : Mabella.

Blessés : Dalé, Badila, Aït Bennasser, Guidileye.

Choix : Menay, Koura, Robic, Puyo.

Le groupe lillois

Vincent Enyeama, Mike Maignan, Sébastien Corchia, Franck Béria, Marko Basa, Adama Soumaoro, Junior Alonso, Julian Palmieri, Ibrahim Amadou, Rio Mavuba, Xeka, Yves Bissouma, Éric Bauthéac, Rony Lopes, Naïm Sliti, Farès Bahlouli, Eder, Yassine Benzia, Nicolas De Préville, Anwar El Ghazi, Ricardo Kishna.