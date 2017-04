Ligue 1 - Caen ne doit pas laisser des plumes face aux Canaris nantais

A 5 matchs du terme de la saison, le Stade Malherbe de Caen reçoit Nantes au stade d'Ornano. Après leur nul (2-2) à Metz, les Caennais ont 2 points d'avance sur le barragiste. Les hommes de Patrice Garande doivent relancer la machine à domicile, après 3 défaites consécutives sur leur pelouse.

Une semaine après leur match nul à l'arraché face à Metz (2-2), les hommes de Patrice Garande jouent un nouveau match "capital" pour le maintien. Cette fois, c'est Nantes qui débarque à d'Ornano. Les Canaris sont 10es et gardent un (très) infime espoir de décrocher une place européenne. Les Nantais ont changé d'entraîneur en décembre dernier. L'arrivée du Portugais Sergio Conceiçao a eu l'effet d'un électrochoc : les Jaune et Vert sont passés de la 19e et avant-dernière place à la 10e aujourd'hui. Mieux : depuis l'arrivée du technicien portugais, Nantes est la 5e meilleure équipe du championnat. "Ils ne viendront pas pour le plaisir de passer un samedi soir en Normandie", ironise le défenseur Alaeddine Yahia.

De leur côté, les Caennais doivent encore cravacher pour leur maintien. Pour préparer leur match, les Caennais sont allés deux jours en mise au vert près de Deauville. " On s'est mis au vert pour que les joueurs soient ensemble, qu'on parle du match. Chaque minute passée ensemble doit nous donner encore plus confiance, nous rendre plus forts", explique l'entraîneur Patrice Garande. Comme il le souligne : "Le but d'est pas de s'isoler, de se couper, bien au contraire".

Une rencontre où les Caennais se savent attendus. "Il y a toujours une pression. Mais le tout, c'est de ne pas la transformer en sinistrose. Les matchs sont très importants, mais il ne faut pas les jouer avec la peur au ventre. Si on est là maintenant, c'est qu'on n'a pas su faire les matchs qu'il fallait pour se sortir de cette situation là", explique Alaeddine Yahia, de retour de suspension.

Malherbe compte beaucoup sur l'appui du public. "Que tout le monde soit ensemble : c'est pas une question de supporters, joueurs... Il faut que tout le monde soit solidaire, ne fasse qu'une main et après, dans un mois, il y aura des bilans de faits. Et s'il faudra se dire les choses, on se dira les choses", explique Alaeddine Yahia. Un joueur qui en appelle à une forme d'union sacrée. "Mais après, c'est à nous d'emballer le match", commente Patrice Garande.

Sans Jordan Adéoti

Autre pépin pour le Stade Malherbe, l'infirmerie. Elle se remplit de plus en plus : Hervé Bazile (pubis), Frédéric Guilbert (luxation de l'épaule), Romain Genevois (claquage de la cuisse), Jeff Louis (genou) sont toujours blessés. Steed Malbranque et Mouhamadou Dabo doivent reprendre la semaine prochaine, tout comme Jordan Leborgne. Valentin Voisin a repris l'entraînement mais il n'a pas encore l'autorisation de rejouer (peut-être avec la réserve à Blois). Un nouveau nom s'est ajouté à la liste des blessés : Jordan Adéoti. "Il a ressenti une pointe derrière la cuisse. Il a passé une échographie : on a vue quelque chose sur l'image. J'espère le récupérer pour le match de Marseille (dimanche 30 avril) mais ce n'est pas sûr", explique Patrice Garande.

Encore une fois, l'entraîneur caennais doit donc piocher chez les jeunes du centre de formation. Et c'est donc Durel Avounou, 19 ans qui fait son apparition dans le groupe des 18. Baptême du feu donc en compétition officielle pour le jeune Congolais : on l'avait vu avec le groupe pro en octobre dernier à l’occasion d'un match amical contre Orléans.

Côté Nantais, une absence de poids : le buteur burkinabé Préjuce Nakoulma (auteur de 5 buts en 7 matchs) est suspendu. Deux autres joueurs sont incertains : le milieu Valentin Rongier (victime d'une béquille la semaine dernière contre Bordeaux) et l'ancien Malherbiste, l'attaquant argentin Emiliano Sala (contracture aux ischio-jambiers).

Le groupe caennais

Les 18 : Rémi Vercoutre, Matthieu Dreyer - Alaeddine Yahia, Syam Ben Youssef, Damien Da Silva, Emmanuel Imorou, Vincent Bessat, Durel Avounou - Ismaël Diomandé, Nicolas Seube, Julien Féret, Jonathan Delaplace, Jean-Victor Makengo - Pape Sané, Ivan Santini, Yann Karamoh, Ronny Rodelin, Jordan Tell

Caen-Nantes, 34e journée de Ligue 1, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin avec Boris Letondeur et Pierre Coquelin. Avant-match dès 19 heures, coup d'envoi à 20 heures.