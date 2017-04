Ligue 1 : face à Bastia les Girondins de Bordeaux ne veulent pas se laisser distraire

Alors que le contexte bastiais a animé toute la semaine, l'équipe de Jocelyn Gourvennec veut faire abstraction de cela pour continuer à engranger des points et atteindre ses objectif.

Samedi soir (20h), le parcage visiteur censé accueillir les supporters corses au Matmut Atlantique sera vide. Ces derniers ont été interdits de déplacement par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) suite aux débordements ayant eu lieu à Furiani le week-end dernier, alors que Bastia recevait Lyon. Pour autant Bordeaux ne veut pas se laisser perturber par tout cela, Jocelyn Gourvennec attend de son équipe une concentration maximale.

Ne pas se préoccuper de la concurrence

Bordeaux voit revenir à sa hauteur l'OM après le match nul des Marseillais vendredi soir à Nancy (0-0). Les Girondins ont donc l'occasion de refaire l'écart. "Pour réussir une fin de saison, c'est mieux de se concentrer sur soi que de regarder le classement, juge Jocelyn Gourvennec. Quand on prend trois points le week-end on n'a pas trop à s'occuper des autres". Imparable. Bordeaux reste sur deux succès face à Metz à domicile (3-0) et surtout à Nantes la semaine dernière (1-0) au terme d'un match qui a plu au technicien bordelais : "C'est le match de la saison où on laisse le moins d'occasions à notre adversaire".

Mais gare à la décompression prévient Jocelyn Gourvennec : "Je ne tolérerai aucun relâchement de leur part". Pas le genre de Gaëtan Laborde, auteur du but de l'égalisation au match aller (1-1) : "On sait que ça va être un gros combat, on se rappelle évidemment du match chez eux. On est un groupe jeune, il faut qu'on entretienne notre dynamique". Les plus pessimistes noteront que les Girondins n'ont plus battu le SC Bastia depuis le 24 août 2013. Mais un autre chiffre doit donner confiance aux Bordelais : Bastia n'a gagné qu'un seul match sur les 14 dernières journées de Ligue 1.

Bordeaux sans Ménez, Bastia sans Crivelli

Pour ce match les Girondins de Bordeaux seront à nouveau privés de Maxime Poundjé, suspendu. Jérémy Ménez n'a pu lui s'entraîner qu'en fin de semaine, touché aux adducteurs, il est forfait. Bordeaux devrait en revanche pouvoir compter sur Jérémy Toulalan et Diego Rolan. De son côté Bastia sera privé de sa meilleure arme offensive, Enzo Crivelli (8 buts en Ligue 1), puisque celui-ci est prêté par les Girondins au club corse.

►►► Attention, le pont d'Aquitaine sera fermé à la circulation ce week-end.

Le groupe des Girondins de Bordeaux : Cédric Carrasso, Jérôme Prior ; Youssouf Sabaly, Milan Gajic, Nicolas Pallois, Igor Lewczuk, Vukasin Jovanovic, Théo Pellenard ; Jérémy Toulalan, Jaroslav Plasil, Younousse Sankharé, Mauro Arambarri, Valentin Vada, Nicolas Maurice-Belay ; François Kamano, Malcom, Adam Ounas, Gaëtan Laborde, Diego Rolan.

Le groupe du SC Bastia : Jean-Louis Leca, Thoas Vincensini, Alexis Thébaux ; Gilles Cioni, Alexander Djiku, Abdel hamid El Kaoutari, Nicolas Saint-Ruf, Pierre Bengtsson, Ismaël Diallo ; Yannick Cahuzac, Mehdi Mostefa, Lassana Coulibaly, Prince Oniangué, Abdoulaye Keita, Gaël Danic, Axel Ngando, Sadio Diallo ; Allan Saint-Maximin, Florian Raspentino, Nangis, Geoffrey Acheampong.