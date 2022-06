Ligue 1 : Faitout Maouassa, nouveau latéral gauche du Montpellier Hérault

Latéral gauche de 23 ans passé par Rennes et Nîmes, Faitout Maouassa sera bientôt héraultais. Le défenseur du Club Brugges KV, en Jupiler Pro League, va retrouver la France, un an après l'avoir quittée. Il signera dans les prochains jours avec Montpellier, pour un prêt d'un an, sans option d'achat.

Alors que France Bleu Hérault avait révélé l'intérêt du Montpellier Hérault pour Faitout Maouassa dès la mi-avril, dans 100% Paillade, le MHSC est en effet passé à l'offensive et les discussions ont fini par aboutir avec le club actuel du latéral gauche de 23 ans, comme indiqué ce lundi par nos confrères de L'Equipe.

Le jeune homme, ex-international avec l'équipe de France Espoirs où il a évolué avec Arnaud Nordin, a fait part de son désir de rejoindre la Paillade, alors que les dirigeants héraultais l'avaient sollicité il y a plusieurs mois. Les discours tenus par l'état-major ainsi que par le coach Olivier Dall'Oglio l'ont convaincu. La prolongation de son ancien partenaire Téji Savanier et la présence de son ex coéquipier Jordan Ferri ont aussi pesé dans la balance, selon l'entourage du joueur, que nous avons contacté.

Faitout Maouassa était convoité par d'autres formations françaises (Lille) et européennes, mais son choix a donc été acté officiellement ce week-end. Il fallait par ailleurs trouver un terrain d'entente avec les dirigeants du Club Brugge KV, où l'ancien rennais est arrivé il y a un an. Des détails restent à régler, mais c'est finalement sur un prêt sans option d'achat que se sont mis d'accord les deux parties, à la demande des Belges, semble-t-il.

Faitout Maouassa, décrit comme très humain et très souriant, va donc retrouver la Ligue 1, lui qui a fait les frais d'un changement de coach en Belgique et qui n'a malheureusement pas réussi à s'imposer malgré de bons débuts avec sept matchs de Jupiler Pro League et une courte apparition en Ligue des Champions, face au PSG. Il pourrait officiellement s'engager à Montpellier d'ici la fin de la semaine et sera présent à la reprise le 27 juin, avec une envie folle de relancer sa carrière et de s'imposer dans le couloir gauche de la Paillade. Il aura pour doublure, sur le papier, un visage qu'il connaît bien et qu'il a croisé à Nîmes : Théo Sainte-Luce.