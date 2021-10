Ligue 1 : Scénario complètement dingue pour l'OGC Nice qui fait chavirer l'OL (3-2)

Encore une belle après-midi footballistique pour les azuréens de l'OGC Nice. Coup d'envoi de la rencontre donné à 13h, depuis l'Allianz Riviera, les Aiglons reçoivent l'Olympique Lyonnais. Belle équipe, costaud, il s'agit de se mesurer face à un "gros" du Championnat. Alors menés 2 buts à 0, le Gym a su renverser la vapeur dans le dernier quart-d 'heure et s'imposer 3-2 sur sa pelouse.

Dès le départ de la rencontre, les niçois se font grignoter du terrain par des lyonnais d'attaque ! Malgré cela, il y a de vraies occasions franches pour le Gym avec un A. Delort plus en forme que jamais, mais surtout un A. Lopes, gardien de l'OL décisif à maintes reprises. À la 35e, les Gones rugissent une nouvelle fois et c'est K. Toko Ekambi qui réceptionne une balle dans la surface de W. Benitez et l'envoi au fond du petit filet. Ouverture du score logique pour les lyonnais (0-1).

Au coup de sifflet de la fin de la première période, le Gym est mené au score, en possession et ne semble pas avoir les clés de la rencontre.

À la reprise, pas de changement : on prend les mêmes 22 joueurs des deux camps et on repart.

Avec des lyonnais toujours aussi offensifs : l'attaque des Gones avec L. Paqueta et H. Aouar se coordonne à la quasi-perfection, alors que le trio A. Delort-K. Dolberg-A. Gouiri patine ! Christophe Galtier cherche des solutions qui viennent peut être du banc : à la 67e, l'heure des changements. Y. Atal prend la place de F. Daniliuc, M. Lemina fait son entrée au poste de P. Rosario et H. Boudaoui qui laisse sa place à L. Da Cunha.

Ce n'est qu'une petite minute plus tard, à la 68e, que M. Caqueret trouve son collègue L. Paqueta dans la surface niçoise et centre à H. Aouar qui pousse dans le but de W. Benitez. Les lyonnais rallongent le score à 2 buts à 0.

81e minute de jeu, Y. Atal file sur la droite de la défense lyonnaise, drible l'international allemand, J. Boateng et repousse la parade d' A. Lopes. Les Aiglons réduisent le score grâce à un Y. Atal entré sur le terrain seulement 10 minutes auparavant (1-2) ! Reduction du score pour l'OGC Nice qui compte bien tirer le match nul de la rencontre !

Peu après les esprits s'échauffent dans le milieu de terrain avec l'attaquant lyonnais T. Kadewere qui commet un tacle "assassin" les deux pieds levés sur l'ex-lyonnais et défenseur niçois, M. Bard. T. Kadewere prend un rouge et les Gones finiront la partie à 10 contre 11.

Quelques secondes plus tard, l'action prend jeu dans la surface lyonnaise, action avantageuse pour Y. Atal (encore lui) qui subit l'attaque et le tacle d'Emerson. L'arbitre siffle penalty et c'est A. Delort qui s'y colle et ramène le score à 2 buts partout (89e minute de jeu).

L'OGC Nice et nos aiglons ne tremblent pas ! L'arbitre assistant annonce alors quatre minutes de pur bonheur en plus et l'histoire joue en faveur du Gym.

Entré 10 minutes auparavant en remplacement de K. Dolberg, E. Guessant inscrit le 3e but du camp niçois sur une passe décisive de A. Claude-Maurice ! C'est chose faite : les Aiglons remportent leur match contre le cours du jeu face à l'Olympique Lyonnais ! Quel match de folie et un dernier quart-d 'heure totalement décisif.

Résumé du match avec vos commentateurs

Les scores en direct

Le classement de Ligue 1

Prochaine rencontre du Gym face à l'Olympique de Marseille : "on refait le match" ce mercredi soir 27 octobre, avec une émission spéciale dès 20h sur France Bleu Azur. Le match "avorté" de la 3e journée de Championnat se joue à huit-clos au Stade de l'Aube à Troyes et France Bleu Azur est au rendez-vous pour vous faire vivre ce choc tant attendu. Coup d'envoi 21h et c'est à vivre en direct, en intégralité et seulement sur France Bleu Azur !