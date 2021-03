Ligue 1 - FC Lorient : au Moustoir, le FCL est (re)devenu irrésistible avant de recevoir Nice

La mission maintien se poursuit ce dimanche pour le FC Lorient face à Nice pour la 29e journée de Ligue 1. Le renouveau des Merlus, depuis un mois et demi, réside notamment dans sa faculté à se montrer désormais solide à domicile avec cinq victoires lors de ses six derniers matchs joués.

Engagé férocement dans la course au maintien, et actuellement premier club hors de la zone rouge, le FC Lorient doit en partie sa renaissance, depuis un mois et demi, à sa capacité à redevenir redoutable et redouté sur ses terres. Alors que les Merlus reçoivent Nice, ce dimanche à 15h, pour la 29e journée de Ligue 1, les chiffres sont éloquents.

Une série de 12 points pris sur 15 possible

Victorieux deux fois seulement (Strasbourg et Nîmes) au Moustoir et auteurs d'un nul (Lyon), contre six défaites (Lens, Marseille, Nantes, Montpellier, Rennes et Monaco) lors de la phase aller, les joueurs de Christophe Pélissier se montrent désormais impressionnants à la maison. Avec quatre succès en Ligue 1 (Dijon, Paris, Reims et Saint-Etienne) et un en Coupe de France (Paris FC), pour une seule défaite (Lille).

Il faut avoir cette capacité de vouloir gagner les matchs

Alors que c'était portes ouvertes pour les visiteurs lors de la phase aller, c'est désormais la bousculade assurée sur cette phase retour. Il a certes fallu attendre les dernières secondes contre Dijon et Paris pour que le succès se dessine, et la fin de match face à Saint-Etienne, mais les Merlus révèlent à cet égard une véritable force de caractère pour renverser des situations mal embarquées. "Je ne sais pas si c'est au Moustoir" coupe Christophe Pélissier, "mais j'ai tendance à dire, et encore plus avec le huis clos, que tous les matchs ce sont trois points à prendre. Il faut avoir cette capacité de vouloir gagner les matchs".

"L'adversaire joue parfois différemment mais, de notre côté, il n'y a pas eu de changement d'état d'esprit. Il n'y a pas eu de déclic particulier à domicile" assure l'entraîneur lorientais. Il impute le renversement du destin des Merlus davantage sur l'assimilation de la méthode par ses troupes. Et le temps d'adaptation pour que le groupe adhère au discours et aux idées. "Il y a toujours des moments où ça adhère plus vite que d'autres. Je le dis souvent à mon staff : il faut montrer qu'on a une ligne directrice et que, même si on peut s'adapter, on ne dérogera pas sur les grands principes. Les joueurs ont compris là où on voulait les amener. Le fait d'avoir des résultats positifs, ils se disent peut-être que, après tout, c'était la voie qu'il fallait mettre en place plus rapidement".

70% des points pris à domicile

Reste que, comptablement, le FCL s'en remet à ses sorties au Moustoir pour avancer. Même si les récents points ramenés de Rennes, Monaco et Montpellier peuvent pondérer le propos, le fait est que les Lorientais ont engrangé 70,37% de leurs points à domicile pour l'instant (19 sur 27). Seul Brest fait plus en Ligue 1. Cela tient autant à la difficulté des Merlus à s'exporter lors de la phase aller, que leur faculté à tout renverser sur leur passage à domicile depuis le début de la phase retour.