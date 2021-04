Ligue 1 - FC Lorient : Lemoine opérationnel, Delaplace forfait pour affronter Bordeaux

Alors qu'il va négocier ce dimanche un nouveau match déterminant dans la course au maintien, face à un club de Bordeaux en pleine crise sportive (10 défaites lors des 12 derniers matchs de Ligue 1) et extra-sportive avec l'annonce faite ce jeudi de la mise sous protection judiciaire, le FC Lorient pourra compter sur son capitaine.

Fabien Lemoine, en délicatesse avec ses adducteurs, a participé normalement à la séance ce vendredi. "Il est apte" confirme Christophe Pélissier. Il sera en revanche privé de son latéral Jonathan Delaplace "à cause d'un mollet" précise l'entraîneur lorientais. Ilori, Fontaine et Saunier, absents de longue durée, manquent toujours à l'appel.

On est concentré sur nous

"On est focus sur Bordeaux. On est concentré sur nous, pas sur le contexte et l'environnement qui concerne Bordeaux. Vous nous le rappelez, mais, nous, on pense à nous" reprend Christophe Pélissier, course au maintien plus que jamais en tête. "C'est le money time, il reste cinq matchs très importants. La semaine a été studieuse, les joueurs sont concentrés".

Une défense et un gardien en question

Alors que le FC Lorient a encaissé 4 buts à Lens puis 3 à Marseille, la question de la stabilité défensive est sur la table de l'entraîneur des Merlus. Comme la défense, une réflexion est en cours sur le poste de gardien de but. "Mathieu Dreyer a pris sept buts sur les deux derniers matchs, mais il n'a pas pas pu faire grand chose. Paul Nardi revient (après sa contamination au Covid-19) et fait de bonnes semaines, malgré la luxation d'un petit doigt ce jeudi. Mais, athlétiquement, il est revenu à 100%. Il y a un choix à faire, il sera fait".