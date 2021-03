Ligue 1 - FC Lorient : Monconduit, Delaplace et Lemoine absents pour affronter Nice

Pas mal de monde manque toujours à l'appel au FC Lorient avant de recevoir Nice, ce dimanche, pour la 29e journée de Ligue 1. En plus des absents de longue date (Tiago Ilori, Thomas Fontaine et Matthieu Saunier), et Jérémy Morel (psoas) et Stéphane Diarra (genou) dans une moindre mesure, l'entraîneur des Merlus devra toujours composer sans plusieurs éléments.

Thomas Monconduit, victime d'une entorse au genou, est toujours forfait après avoir manqué le match de Coupe de France au Puy. Jonathan Delaplace (ischio) doit aussi renoncer alors que Fabien Lemoine est lui suspendu. Il faudra aussi faire sans le gardien Paul Nardi, revenu pour le 16e de Coupe de France, mais exclu après l'élimination au Puy et suspendu pour trois matchs. Armand Laurienté, Franklin Wadja et Sylvain Marveaux aussi sont eux opérationnels.

On a réfléchi à différents systèmes

Les absences au milieu de terrain vont notamment conduire Christophe Pélissier à une réorganisation pour affronter les Aiglons. "On a réfléchi à différents systèmes et différentes associations avec les absents au milieu. On va trouver des solutions" indique ce vendredi le technicien des Merlus sans dévoiler les détails. Il s'en remet à la logique de groupe qui prévaut depuis plusieurs semaines, avec des changements récurrents dans ses onze de départ. Avec l'objectif maintien plus que jamais en tête.