Mendes au top, efficace mais décimée : parole à la défense de Lorient avant de défier Montpellier

Au FC Lorient, la parole est incontestablement à la défense avant le match de la 3e journée de Ligue 1 des Merlus à Montpellier, ce dimanche. Car elle cultive bien des paradoxes. Privée de nombreux éléments (départs, blessures), elle est pourtant l'un des points forts du FCL depuis la préparation et ses deux sorties en championnat déjà disputées. Dans ce secteur, Houboulang Mendes, replacé dans l'axe, se révèle alors que les Lorientais vont se frotter, avec le duo Delort-Laborde, à l'une des doublettes les plus prolifiques de l'élite. L'entraîneur, Christophe Pélissier, attend lui au moins un renfort d'ici la fin du mercato pour satisfaire son habituelle structure avec cinq joueurs.

Un secteur décimé

Vendredi, à deux joueurs du match à Montpellier, le technicien lorientais ne l'a pas caché. "On est sur le fil du rasoir" a lâché Christophe Pélissier, qui a pour habitude d'aligner une défense à cinq joueurs, avec trois centraux et deux pistons. Car le FCL est à la fois confronté aux blessures et à un manque quantitatif.

Dans l'axe, Jérémy Morel et Loris Mouyokolo, et, côté gauche, Samuel Loric et Quentin Lecoeuche, sont à l'infirmerie. Ajoutez à cela les départs en fin de saison passée d'Andreaw Gravillon et Trevoh Chalobah, qui étaient prêtés, et voilà une défense lorientaise décimée. Si bien que Bamo Meité et Léo Pétrot, tous les deux arrivés cette année pour évoluer avec l'équipe de National 2, figurent dans le groupe emmené à Montpellier. Heureusement pour Christophe Pélissier, il peut compter sur le latéral droit brésilien Igor Silva, seule recrue du groupe pro à cette heure. Ce qui lui permet, en la personne de Jérôme Hergault, de pouvoir compter sur un piston polyvalent (droite ou gauche) sur le banc, quand Vincent Le Goff est seul à ce jour à pouvoir occuper le couloir gauche.

Un renfort attendu

Il l'a dit, et répété. "Je souhaite qu'un joueur vienne. J'aimerai que ça accélère mais on connaît le contexte" a repris Christophe Pélissier, alors que le nom du défenseur central Jawad El Yamiq revient avec insistance. Mais Lorient n'est pas seul sur ce dossier.

Houboulang Mendes se révèle dans l'axe

Heureusement pour lui, l'entraîneur lorientais peut compter, avec Houboulang Mendes, sur une révélation en ce début de saison. Repositionné axe droit de la défense centrale à trois, l'ancien Lavallois, qui était utilisé comme latéral droit les saisons précédentes, épate. "Dans ce système à cinq, il était un peu en difficulté en jouant en tant que piston, même lui avait des difficultés à se situer" lance Christophe Pélissier. "Quand on joue seul dans un couloir plutôt qu'à deux, ça demande des adaptations sur le plan tactique notamment. Pour en avoir discuté avec lui, il ne se sentait pas vraiment adapté à ce poste là" poursuit son entraîneur, alors que le joueur a préféré ne pas donner suite à notre sollicitation, à l'heure actuelle, pour évoquer avec lui ce repositionnement réussi.

Houbou a été formé dans l'axe

"Après, Houbou a été formé dans l'axe. Et il nous amène sur ce poste beaucoup de dynamique, c'est quelqu'un qui est _très fort sur les appuis et les premiers appuis_. Je trouve que là, il a moins de questions à se poser. Il a beaucoup le jeu de face aussi" continue le technicien du FCL à propos d'un replacement qu'il mûrit depuis plusieurs mois. "J'y avais pensé la saison dernière mais Andreaw et Trévoh avaient pris ce poste, donc il a attendu. Il a été aussi patient et surtout, il y a eu beaucoup d'observations. Ça lui a permis, tout de suite, de se sentir très bien".

Une défense plus solide

Alors qu'elle va se frotter, avec le duo Delort-Laborde, à l'une des doublettes offensives les plus efficaces de Ligue 1, la défense du FCL va une nouvelle fois être mise à l'épreuve à La Mosson. Mais, après avoir pris l'eau lors de la première moitié de la saison passée, elle donne des garanties depuis la phase retour de l'exercice précédent. Cela a de nouveau été le cas en préparation et sur les deux premiers matchs de la saison. "_Au début l'an dernier, on avait ciblé qu'_on ne défendait pas ensemble" revoit Julien Laporte, indéboulonnable dans l'axe de la défense centrale à trois.

Maintenant, toute l'équipe défend. A partir de là...

"Maintenant, on voit que ce n'est pas la ligne de défense, c'est surtout toute l'équipe qui défend ensemble et qui forme un bloc. À partir de là, c'est quand même beaucoup plus simple de défendre et moins concéder. On fait preuve de stabilité. De part les résultats qui n'étaient pas bons en début de saison dernière, on a manqué de stabilité et il y a eu beaucoup de rotations et de changements. Maintenant, avec _une certaine assise et une certaine stabilité, on a des repères_. A partir de là, c'est beaucoup plus facile de défendre en avançant et de savoir ce qu'on doit faire dans n'importe quelle situation. Ça nous fait gagner un temps sur le terrain et ça se ressent sur les résultats, mais aussi sur ce qu'on produit en termes de jeu et d'ambition. On voit qu'on est beaucoup plus cohérent dans ce qu'on veut faire".