Ligue 1 - FC Lorient : pas de nouveau cas de coronavirus, Wissa va quitter le club

Le FC Lorient s'avance avec quatre absents pour son déplacement de la 1re journée de Ligue 1 à Saint-Etienne, ce dimanche. Ce vendredi matin, Christophe Pélissier a confirmé les forfaits de Stéphane Diarra, Quentin Lecoeuche, Loris Mouyokolo et Quentin Boisgard. Ce dernier est positif au coronavirus. "Mais les tests effectués depuis par l'ensemble du groupe _n'ont pas révélé d'autres cas_. On est soulagé" souffle Christophe Pélissier, l'entraîneur du FCL. "C'est une épée de Damoclès au dessus de notre tête, car notre effectif est juste en quantité".

Transfert imminent pour Yoane Wissa

A ce sujet, le technicien des Merlus confirme le transfert imminent de Yoane Wissa vers Brentford, promu en Premier League. "Il passe des tests pour un éventuel transfert. Je suppose que ça risque de se faire ce week-end ou en début de semaine prochaine" indique-t-il. "Je veux d'abord dire merci à Yoane pour ce qu'il a fait ici depuis son arrivée, et notamment les deux dernières saisons où les chiffres reflètent ce qu'il a apporté. On est toujours triste de perdre un joueur et un homme de cette qualité, mais c'est la suite logique de sa carrière. Je savais, car nous en avions discuté avec lui et le président, que s'il y avait une opportunité il pourrait partir au regard des considérations économiques. Je suis très heureux qu'il y ait une offre qui satisfasse tout le monde" ajoute Christophe Pélissier au sujet de l'international congolais qui a, bien malgré lui, fait les titres de la presse ces dernières semaines après avoir suffi une attaque à l'acide à son domicile.

Wissa pas remplacé, le FCL cherche derrière

En revanche, son départ ne devrait pas être compensé. "Offensivement, on a du monde. J'ai 5 joueurs pour évoluer à ces postes (Moffi, Laurienté, Grbic, Hamel), j'inclus le jeune Dango Ouattara issu du centre de formation. Alors, on n'envisage pas de recrutement sur ce poste. C'est sur le plan défensif qu'on a besoin de s'étoffer mais il n'y aura pas beaucoup d'arrivées d'ici le 31 août".