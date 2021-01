Ligue 1 - FC Lorient : "Qu'est-ce qu'on risque contre Paris ?"

Tout donner pour ne rien regretter. Telle est l'ambition du FC Lorient ce dimanche au Moustoir face à Paris pour la 22e journée de Ligue 1. Encore récemment décimé par le Covid-19 avec 14 joueurs touchés par le virus et deux matchs reportés, le FCL s'est rebellé cette semaine.

Empêtrés dans la lutte pour le maintien avec beaucoup d'éléments contraires depuis le début de la saison, les Merlus ont forcé leur destin en dominant Dijon à la 95e minute mercredi lors du premier match très rapidement reprogrammé après la vague de coronavirus. Plus qu'une victoire contre un concurrent direct au maintien, arrachée au mental sur la dernière action du match grâce à la bourde du gardien dijonnais.

Candidat au maintien contre favori pour le titre

Alors, quatre jours plus tard pour cette rencontre des extrêmes entre un candidat au maintien et le candidat favori pour le titre en Ligue 1, le FCL n'a rien à perdre face au PSG. Regonflés par le succès face à Dijon, les Merlus n'ont pas de pression si ce n'est l'envie de bien faire. "Des victoires comme ça, sur le gong, ça donne un tonus supplémentaire" disait Christophe Pélissier, à l'issue de la victoire face aux Bourguignons.

Le seul risque, c'est que le PSG soit très en forme

L'entraîneur lorientais n'a pas non plus oublié le scénario du match perdu (2-0) par ses joueurs au Parc des Princes le 16 décembre, après une valise d'opportunités ratées en début de match. "Quand on est allé là-bas il y a un mois, on a pris beaucoup de plaisir même si on a perdu. On aurait du au moins marquer un but avec les occasions créées. C'est l'état d'esprit qu'on doit avoir lors d'un match comme ça". Combatif, le technicien poursuit. "Qu'est-ce qu'on risque contre Paris ? Le seul risque, c'est que le PSG soit très en forme. Il y a un nouveau coach, les joueurs veulent se montrer. C'est une équipe qui est hors norme pour nous. Mais il faut les jouer, ce sera fait !"