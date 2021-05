Le FC Lorient ne pourra pas compter sur Julien Laporte, suspendu après son exclusion contre Angers, pour la 36e journée de Ligue 1. En plus du défenseur, Jonathan Delaplace et Quentin Boisgard manquent à l'appel pour aller défier un Olympique Lyonnais aussi amoindri.

Ligue 1 - FC Lorient : sans Laporte, Delaplace et Boisgard à Lyon

Julien Laporte, Jonathan Delaplace et Quentin Boisgard manquent à l'appel au FC Lorient pour aller défier Lyon, ce samedi, pour la 36e journée de Ligue 1. Le premier est suspendu, les deux autres sont blessés.

Boisgard out jusqu'à la fin de la saison ?

"Quentin a rendez-vous chez le chirurgien la semaine prochaine, on verra, en fonction, pour la fin de saison" indique Christophe Pélissier, alors que le milieu s'est fracturé la main. Touché au mollet, Jonathan Delaplace reste lui forfait pour un deuxième match consécutif mais pourrait rejouer d'ici la fin de saison.

Gravillon va suppléer Laporte

Pour suppléer Laporte, suspendu en défense centrale, Andreaw Gravillon va retrouver une place de titulaire après deux matchs sur le banc. "C'est le seul joueur de l'effectif qui n'avait pas tourné cette saison" reprend l'entraîneur lorientais, "il fallait prendre des décisions aussi après les sept buts pris à Lens et Marseille. Il n'était pas à 100%, et ça fait partie concurrence. C'est un jeune joueur avec beaucoup de qualités, il doit gagner en constance et concentration" continue Christophe Pélissier qui aura bien besoin de solidité défensive à Lyon si le FC Lorient, qui en manque cruellement en déplacement, veut poursuivre son incroyable deuxième partie de saison en vue du maintien.