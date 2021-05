Ligue 1 - FC Lorient : une incroyable phase retour avant d'affronter Angers

Opposé à Angers, ce dimanche pour la 35e journée, le FC Lorient peut faire un pas de plus vers le maintien en Ligue 1. Difficile à envisager à la fin de la phase aller, il est désormais largement dans les cordes de Merlus épatants sur la phase retour... où le FCL avance au rythme du haut de tableau.

Lemoine, Moffi, Wissa et le FC Lorient signent une phase retour éblouissante

Le FC Lorient est en passe de remporter un pari sur lequel pas grand monde aurait misé début janvier. Celui de se maintenir en Ligue 1 alors que les Merlus, promus cette saison, figuraient à l'avant dernière place du classement à l'issue de la phase aller, à égalité de points avec le dernier. Mais, à la faveur d'une phase retour digne d'une équipe de haut de tableau, les Lorientais ont complètement changé leur destin au point, à quatre matchs de la fin de la saison, de prendre une marge encore plus importante sur la zone de relégation.

12 points et seulement 3 victoires après 19 matchs

Pourtant, à la fin de la phase aller, le FCL est 19e avec seulement 12 points au compteur, dont 5 de retard sur Nantes, 17e, et premier club hors de la zone rouge. A peine trois mois plus tard, les Merlus ont tout bouleversé malgré les éléments contraires : des blessures et une sévère crise de Covid-19 dans leurs rangs.

23 points en 15 matchs sur la phase retour

Auteurs de 11 matchs sans revers sur la phase retour avec 6 victoires et 5 nuls, pour seulement 4 défaites, les Lorientais avancent au rythme du haut de tableau. C'est bien simple, devant le FCL sur cette phase retour, on retrouve uniquement les quatre clubs à la lutte pour le titre (Lille, Paris, Monaco et Lyon) ainsi que Lens, 5e.

Les joueurs de Christophe Pélissier, avec 23 points engrangés comme Nice et Marseille, s'offrent ainsi le droit de croire plus que jamais à un maintien direct, sans passer par la case du barrage. Au point de compter, avant le début de cette 35e journée, 4 points de plus que Nantes 18e qui a entretenu l'espoir en allant gagner à Strasbourg le week-end dernier.

La barre des 40 points, notre seul objectif

L'entraîneur du FCL ne jure désormais plus que par "la barre des 40 points, c'est notre seul objectif", qu'importe les résultats des autres. Avec 38 points en cas de succès ce dimanche, il pourrait voir le but se rapprocher face à un adversaire, Angers, sans succès depuis 6 matchs et 3e pire équipe de L1 sur la phase retour.

Angers malade, le FCL irrésistible au Moustoir

Le destin semble tendre ses bras au FCL, surtout dans un Moustoir où les Merlus n'ont cédé qu'une fois face au leader lillois sur la phase retour, et concédé le nul face à Nice. Avec 19 points engrangés sur 24 possible, les Lorientais sont redevenus maître d'un stade où tout le monde, ou presque, venait gagner en première partie de saison. Dijon (3-2), le PSG (3-2), Reims (1-0), Saint-Etienne (2-1), Brest (1-0) et Bordeaux (4-1) l'ont vérifié à leurs dépens.