Ligue 1 : FC Metz-ASNL, un derby pour le maintien

Ce samedi 29 avril, à l'occasion de la 35ème journée de la Ligue 1, le FC Metz (15ème-36 pts) accueille l'AS Nancy Lorraine (19ème-32 pts). C'est un duel lorrain entre mal classés qui luttent pour ne pas descendre.

Pour ce 24ème FC Metz-ASNL de l'histoire de la L1, les 2 clubs phares de notre région sont sous pression. Le club à la Croix de Lorraine et surtout celui au Chardon sont plus que jamais concernés par la bataille pour le maintien et leurs parcours récents en championnat ont plus qu'irrité leurs supporters respectifs. Les grenats restent sur une série de 5 matchs de L1 sans la moindre victoire, sans oublier cette raclée de samedi dernier à Lorient. De leur côté, les Rouge et Blanc ont totalement manqué leur seconde partie de saison, en ne signant que 3 victoires. Au-delà de la suprématie régionale, messins et nancéiens jouent donc très gros sur ce derby.

Pour motiver ses troupes, Coach Hinschberger n'a pas eu à chercher bien loin. Il a remémoré à ses joueurs la claque du match aller et cette lourde défaite 4 à 0 à Picot. Et pour les rassurer, ça peut toujours servir, le technicien messin leur a rappelé que les mal classés ne réussissent guère à St Symphorien, avec aucune défaite pour le moment à la maison, face aux équipes qui luttent pour ne pas descendre. Pourvu que l'ASNL, dont l’attaque est la pire du championnat en déplacement, ne soit pas la première.

Un derby placé sous haute protection

Cette rencontre entre le FC Metz et l’AS Nancy Lorraine a été placée à risque par la direction nationale de lutte contre le hooliganisme. Les supporters de l’ASNL n’ont pas été autorisés à se rendre à St Symphorien et l’espace visiteurs a été fermé. Entre 250 et 300 stadiers seront mobilisés pour ce match. Les fouilles et les palpations vont être renforcées.

Le groupe du FC Metz

Gardiens : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Milan, Bisevac, Falette, Diagne, Assou-Ekotto, Balliu, Rivierez.

Milieux de terrain : Mandjeck, Cohade, Nguette, Mollet, Jouffre, Sarr, Doukouré, Hein, Philipps.

Attaquants : Diabaté, Vion.

Le groupe de l'ASNL

Gardien : Ndy Assembé, Chernik

Défenseurs : Cuffaut, Cétout, Chrétien, Diagne, Cabaco, Badila, Guidileye,

Milieu de terrain : Pedretti, Diarra, Maouassa, Marchetti, Puyo, Robic, Coulibaly.

Attaquant : Hadji, Dalé, Dia,

A l'aller, le messin Benoït Assou-Ekoto avait été expulsé © Maxppp - Maxppp

FC Metz - ASNL, 35ème journée de L1, coup d'envoi à 20H à St Symphorien, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, François Pelleray et Gaby Dalvit.