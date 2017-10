Ligue 1 : FC Metz - Dijon, 90 minutes pour survivre

ce samedi 21 octobre, à l'occasion de la 10ème journée de la Ligue 1, la lanterne rouge messine accueille le mal classé bourguignon. En cas de nouvelle défaite du FC Metz, le staff grenat pourrait être remercié.

Le stade St Symphorien sera le théâtre ce samedi d'un véritable match de la peur : à l'occasion de la 10ème journée de la Ligue 1, le FC Metz (20ème-3 points) accueille le Dijon FCO (18ème-6 points). Si les grenats s'inclinent, leur entraîneur Philippe Hinschberger pourrait en faire les frais.

Après 3 défaites consécutives en championnat et toujours privé de victoires à domicile, le FC Metz et son entraîneur n'ont plus le choix. Ils doivent l'emporter, ce soir, contre le mal classé dijonnais, sous peine de lendemain bien douloureux.

Pour bien préparer ce rendez-vous crucial, le staff a quelque peu changé ses habitudes en instaurant le huis clos durant trois séances d'entraînement : se mettre à l'abri des regards pour tenter notamment de relancer des buteurs en manque de confiance. La pire attaque de L1 compte bien améliorer son rendement face à la plus mauvaise défense du championnat. Le DFCO a déjà encaissé 19 buts cette saison.

Dans un stade qui ne fera pas le plein, malgré l'enjeu de la rencontre, le FC Metz espère aussi être épargné par les coups du sort : avec la grave blessure de Mathieu Udol à St Étienne, le pénalty annulé à Nantes et la sévère expulsion de Benoit Assou-Ekoto contre le PSG, le chat noir messin a été, c'est vrai, plutôt bien servi. Et si la roue tournait enfin en faveur du club à la Croix de Lorraine.

FC Metz - Dijon FCO, 10ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Clément Lhuillier.