Ligue 1 : FC Metz - AS Monaco, à suivre en direct sur France Bleu Lorraine

FC Metz - AS Monaco, deuxième journée de Ligue 1, à suivre sur France Bleu Lorraine

Metz, France

Après le derby de l'Est, dimanche dernier, place à un autre gros match pour le FC Metz. Ce samedi, le promu grenat accueille l'AS Monaco, champion de France en 2017. Vivez l'avant-match et la rencontre en intégralité grâce aux commentaires de Thomas Jeangeorge et de notre consultant, Gaby Dalvit.

Pour vivre le direct à partir de 19h30, c'est ici que ça se passe