Ligue 1 : FC Metz - AS Monaco, un premier match à St Symphorien sans sa tribune Sud

Metz, France

Depuis la fin de la saison dernière, le stade St Symphorien, où le FC Metz accueillera ce samedi l'AS Monaco, est en chantier. La vieillissante tribune Sud, où étaient notamment installé les vestiaires des professionnels, a été détruite et les travaux de la nouvelle enceinte ont débuté. Dans l'attente de la fin de ce gros chantier, des installations provisoires ont été installées.

Bienvenue au village sportif

Derrière la tribune Ouest, un village sportif de 900 m2 a été construit. Il comprend les vestiaires du FC Metz et ceux de l'équipe visiteuse. Chaque vestiaire comprend dix douches. On y trouve aussi un espace presse avec une salle de travail, une zone mixte pour l'interview des joueurs des 2 clubs, ainsi que une seconde salle réservée aux interviews des deux coachs. Le président du FC Metz y aura aussi son salon. Les arbitres ont aussi leur vestiaire, avec douches séparés, car désormais il y a des femmes dans le corps arbitral.

Depuis ce village sportif, a été crée un tunnel long de 85 mètres, qui permet aux joueurs d'accéder à la pelouse de St Symphorien. L'entrée des deux équipes se fera entre l'ancienne tribune Sud et la tribune Ouest.

Les bancs des deux équipes seront installés devant le chantier de la tribune Sud. A cet endroit, ont été également installées deux plateformes pour les besoins des diffuseurs télé de la Ligue 1.

Ce nouveau village sportif et le chantier de la nouvelle tribune Sud ont pour conséquence la disparition d'un certain nombre de places de parking. En accord avec la ville, le FC Metz va donc récupérer les jours de match, l'intégralité du parking du complexe St Symphorien. Le grand public n'y aura plus accès. La direction du club à la Croix de Lorraine invite les supporters à se garer dans les parkings du centre-ville.

Quelques nouveautés dans les 3 tribunes de St Symphorien

Le PC de sécurité, où les forces de l'ordre ont accès aux images de la vidéosurveillance du stade, a été installé dans une ancienne loge de la tribune Nord. Dans cette enceinte, se trouve aussi la nouvelle tribune de presse.

En tribune Ouest basse, le kop des Ultras a été agrandi. Un cran au-dessus, on trouve la corbeille, installée précédemment en Sud, et où prendra place le président du FC Metz.

En tribune Est, le filet anti-projectiles a été enlevé. Dans le parcage visiteurs, pour des raisons de sécurité, il y aura également moins de supporters adverses.

L'ensemble de ces modifications, sur et en dehors du stade St Symphorien a coûté environ 2,5 millions d'euros au FC Metz.