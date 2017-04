Ligue 1- FC Metz : Philippe Hinschberger veut prendre "au moins un point à Lorient"

A cinq journées de la fin du championnat, le maintien en Ligue 1 va se gagner en partie à Lorient ce samedi soir. Le FC Metz doit au moins rapporter un point face à ce concurrent direct.

Il n’y a plus que cinq étapes dans la course au maintien en Ligue 1. Dans celle de ce soir, la 34e journée de championnat, le FC Metz dispose d'un peu d'avance sur son adversaire, il est 15e avec 36 points, tandis que le FC Lorient est 18e à 31 points.

Mais il n’y a pas de temps à perdre, surtout avant le derby samedi prochain, sachant que Nancy aussi lutte pour le maintien. C’est pourquoi l’entraineur messin, Philippe Hinschberger s’est fixé comme objectif de prendre ce samedi soir à Lorient au moins un point.

Ismaïla Sarr est rapide mais rêveur - Philippe Hinschberger

L’atout du FC Metz est d'abord son effectif, quasiment au complet (benoit Assou-Ekotto et Vincent Thil sont suspendus). Ensuite le FC Metz dispose d'un joueur qui fait parler de lui dans le monde du football, Ismaïla Sarr. Il est le joueur de Ligue 1 qui a provoqué le plus de penalty, quatre depuis le début de la saison. Et sa rapidité lui a permis d’éliminer quelques parisiens mardi dernier. "Il faut juste qu'il soit un peu moins rêveur sur le terrain" souligne son entraineur.

#FCLFCM Voici le groupe de 19 joueurs sélectionnés pour affronter le @FCLorient, ce samedi 22 avril à 20h00 au Stade du Moustoir !

Ce qui ne passe pas inaperçu non plus, c’est la faiblesse de Lorient sur son terrain, seulement 18e des matchs à domicile. Mais le FC Metz a un problème en ce moment, sa gestion des fins de match, avec neuf buts encaissés dans les arrêts de jeu.

