Ligue 1 - FC Metz/PSG : match de gala et sous surveillance

27.000 spectateurs assisteront à la venue du PSG au stade Saint-Symphorien à Metz ce mercredi soir. L'affluence et les mauvais résultats du FC Metz en ce début de saison obligent le club et les autorités à une surveillance renforcée.

Avec les travaux de la tribune Sud et la crise sanitaire obligeant les matchs à huis clos, il y a bien longtemps que le stade Saint-Symphorien n'avait pas affiché complet. Ce sera le cas ce mercredi 22 septembre pour la venue du Paris-Saint-Germain à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Même sans Lionel Messi forfait en raison d'une blessure, le club de la capitale est l'un des plus attendus lorsqu'il évolue à l'extérieur.

Sécurité renforcée

"Effectivement, le fait d'avoir un stade à guichets fermés, cela nécessite des moyens humains supplémentaires, notamment des agents de sécurité, d'accueil et de contrôle" confie Jean-François Girard, directeur sécurité et organisation du FC Metz. Sans compter les forces de l'ordre, 500 agents seront mobilisés pour cette soirée, alors qu'ils n'étaient que 300 pour la réception de Troyes (le 24 août). Le contexte est également particulier. Depuis le début de la saison, des incidents et envahissements de terrain ont entaché des rencontres comme Nice-Marseille ou Lens-Lille. A Metz, les supporters grondent avec un début de saison raté, la claque à Strasbourg (3-0) lors de la dernière journée, et une inquiétante dernière place au classement. "Un match à guichets fermés est par définition un match à risque, mais effectivement, ce sont des éléments à prendre en compte" commente sobrement Jean-François Girard.

Pas de maillots du PSG

Maillots, écharpes, casquettes... Le préfet de la Moselle demande aux supporters de ne pas porter de signes distinctifs d’appartenance au PSG aux abords du stade et dans un large périmètre du centre-ville, "afin d’éviter toute difficulté entre supporters et de protéger les spectateurs". La mesure entre en vigueur à 15h00 et jusqu'à 3h00. Elle ne concerne pas les supporters parisiens effectuant le déplacement encadré.

Le périmètre d'interdiction de port de signes distinctifs du PSG dans le centre de Metz - Préfecture de la Moselle

Arriver en avance

Une telle affluence demande donc de l'anticipation. Si du côté de l'organisation les choses sont en place, les spectateurs vont également devoir prendre des dispositions. Entre les contrôles de billet, de sécurité et de pass sanitaire, les files d'attentes risquent d'être longues au pied des tribunes. "On incite vraiment les supporters, les spectateurs et les clients de ce match à venir le plus tôt possible pour justement éviter toutes ces problématiques de flux de saturation" demandeJean-François Girard. Les portes du Stade Saint-Symphorien ouvriront à 18h00.

A31 fermée

En raison de travaux de réparation de l’A31 dans sa traversée de l'agglomération de Metz, l'autoroute sera fermée ce mercredi 22 septembre de 20h00 à 6h00 dans le sens Nancy vers Thionville entre Fey et Metz-Centre. Il sera donc impossible d’emprunter cet axe afin de rejoindre le Stade Saint-Symphorien. "Nous vous conseillons d'utiliser les différents itinéraires de déviation mis en place afin de rejoindre le Stade dans les meilleures conditions possibles." indique le club à la Croix de Lorraine.

Ecouter - Jean-François Girard, directeur sécurité et organisation du FC Metz, invité de France Bleu Lorraine