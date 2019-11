Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux s'offrent le derby face aux Nantais (2-0)

Bordeaux, France

Le passage de la tempête Amélie n'a pas empêché la tenue du derby de l'Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes ce dimanche, pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Les Bordelais, qui n'ont pas gagné à domicile en championnat depuis le 14 septembre, ont cette fois pu compter sur leurs supporters, qui ont simplement observé une courte grève des encouragements. Et sur Ui-jo Hwang, qui a largement contribué à la victoire bordelaise (2-0).

De la pluie et des fumigènes

C'est à nouveau une curieuse ambiance qui accueille les joueurs à leur entrée sur le terrain. Le Virage Sud bordelais est silencieux, le Matmut Atlantique ne résonne que des cris du parcage nantais. Aux dix minutes de jeu, les Ultras girondins se réveillent, alors que Bordeaux subit les vagues nantaises : des "Longuépée démission" sont lancés et de nombreux fumigènes allumés.

Pour les joueurs qui avouaient cette semaine que l'ambiance morose n'était pas sans incidence sur leurs performances, le réveil de la tribune a dû être un soulagement. Entre les brusques averses et les brèves éclaircies, Kamano est parfaitement lancé par Hwang et ouvre le score pour Bordeaux (37e, 1-0), contre le cours du jeu et alors que Costil avait détourné quelques minutes auparavant un tir sur son poteau.

Hwang, enfin chez lui ?

La recrue sud-coréenne avait déjà marqué en Ligue 1, à Dijon et à Toulouse. Le Matmut Atlantique en compétition officielle lui résistait encore. D'abord passeur décisif pour Kamano, Hwang s'est offert son premier but à la maison d'une frappe de 20 mètres qui a laissé Lafont pantois (57e, 2-0).

Par ailleurs pas avare d'efforts, le buteur a choisi le bon jour pour briller : le match était diffusé en direct en Corée du Sud, où Hwang jouit d'une très grande popularité. Les joueurs girondins avaient d'ailleurs leurs noms floqués en coréen et en français ce dimanche. Dans une seconde mi-temps plus équilibrée que la première, les Nantais ne trouvent pas la faille et Bordeaux s'offre le derby de l'Atlantique (2-0).

Le film du match

10' - Les Ultras bordelais se réveillent soudainement et un nuage de fumigènes envahit le virage Sud.

32' - Costil détourne de justesse le tir de Simon. Poteau !

37' - Superbe passe de Hwang qui sert Kamano pour l'ouverture du score girondine ! 1-0.

57' - A 20 mètres, Hwang inscrit son premier but à domicile en compétition officielle ! 2-0

