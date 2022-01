Ligue 1 - Lorient : Nardi "très incertain" pour affronter Angers

Paul Nardi est le dernier joueur concerné par l'épisode de Covid-19 touchant le FC Lorient. Le gardien de but, habituellement titulaire, est "très incertain" annonce ce vendredi en fin de journée l'entraîneur Christophe Pélissier, lui-même rétabli, lors de la conférence de presse organisée en visioconférence. "Une réponse est attendue ce samedi. Il faudrait un test PCR négatif" concernant le portier des Merlus.

Pour le reste, le technicien du FCL enregistre le retour de tous les autres joueurs ayant contracté la maladie. Notamment les gardiens n°2 et 3, Matthieu Dreyer et Teddy Bartouche-Selbonne. En revanche, parmi le staff, son adjoint Jean-Marie Stéphanopoli et le préparateur physique Pierre Bazin sont à présent concernés.

Lemoine, Diarra, Morel, Loric et Ouattara absents

Pour la réception du SCO, plusieurs joueurs manquent à l'appel pour d'autres raisons. Fabien Lemoine, pas encore suffisamment rétabli, est forfait au milieu de terrain, tout comme l'offensif Stéphane Diarra. Alors que les défenseurs Jérémy Morel (lésion au mollet, indisponibilité inconnue), qui a rechuté, et Samuel Loric sont à l'infirmerie. Dango Ouattara, lui, dispute la Coupe d'Afrique des Nations avec le Burkina-Faso.