Toulouse, France

Ceux qui ont quitté le Stadium avec quelques minutes d'avance, frustrés (on peut les comprendre) par la prestation plus que quelconque des Toulousains durant presque toute la rencontre face à Strasbourg, auront peut-être eu des regrets. Menés 1-0 par le Racing suite à l'ouverture du score de Blayac (46e), Toulouse a failli réaliser le hold-up parfait grâce à un doublé de Yaya Sanogo en toute fin de match (89e et 90e+1). Sauf que sur la dernière action du match, le capitaine alsacien Bakary Koné a vu sa reprise de la tête être déviée par Steeve Yago, pour finir au fond des buts d'Alban Lafond (90e+4). Un nul heureux pour le TFC, même si comptablement il ne fait pas les affaires des Violets qui restent 17e de Ligue 1.

Le Toulousain Yannick Cahuzac a lui quitté ses partenaires après à peine plus d'une minute de jeu. Victime d'un coup de coude involontaire en plein visage, "il a le nez cassé et a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance" a précisé son entraîneur Michaël Debève. Il a été rapidement conduit à l’hôpital où il est resté en observation.

Apparemment les footix qui étaient là contre Paris et Marseille sont restés devant « The Voice » #TFCRCSA@LesVioletsCompic.twitter.com/ZJrXdMTzPg — Yves Chaumien (@YChaumien) March 17, 2018

Michaël Debève : « Un non-match sur le plan du jeu »

L'entraîneur Michaël Debève revient sur cette fin de match rocambolesque, et regrette que l'enjeu ait un peu inhibé ses joueurs : "On permet à Strasbourg de revenir mais il ne faut pas oublier que cinq minutes avant, on avait zéro point. Finalement on s'en sort avec un point, même si on avait les trois points trente secondes plus tôt, donc on est très frustrés, encore plus avec l'importance de ce match là. On savait l'enjeu et l'importance, on avait travaillé et depuis un petit moment il y avait du mieux dans le jeu. Ça n'a pas été le cas sur ce match, certainement avec cette pression qui s'installe, la fin du championnat... Tout cela fait qu'on a livré un non-match sur le plan du jeu et de la technique, et cela explique notre faible nombre de possibilités sur la première mi-temps. Il a encore fallu qu'on soit mené en deuxième mi-temps pour trouver des ressources, surtout mentales, pour revenir. L'enjeu du match a complètement paralysé les joueurs".

Yaya Sanogo : « Un peu de crispation »

L'attaquant double buteur Yaya Sanogo est frustré du dénouement du match : "Il fallait réagir après l'ouverture du score et on l'a plutôt fait, mais on est déçu d'avoir pris ce but à la dernière seconde. Pendant tout le match il n'y a pas eu trop d'occasions, et ça a été une fin de match à sens unique. C'est vrai qu'on était un peu crispé, je ne sais pas trop pourquoi, mais nous allons continuer à travailler parce qu'il reste huit matchs, et il faut tout faire pour maintenir le TFC en Ligue 1. On se contente de prendre des petits points à droite à gauche mais il va falloir gagner des matchs. Maintenant il y a la trêve, on va bien travailler pendant dix jours et ceux qui vont partir en sélection vont jouer leurs matchs tambour battant pour revenir parés".