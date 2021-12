Ligue 1 : fin de série pour Brest et très lourde défaite contre Montpellier

Fin de la brillante série pour le Stade Brestois. Après six victoires consécutives, Brest s'est très lourdement incliné 0-4 face à Montpellier pour la 18e journée de Ligue 1. Les Ty Zefs payent cher des errements en fin de première période et en début de seconde.

Le compteur s'arrête à six. Après six victoires consécutives en Ligue 1, et une folle remontée au classement après un début de saison marqué par onze premières rencontres sans succès, la brillante dynamique brestoise a pris fin ce samedi soir au stade Francis Le Blé où les Ty Zefs se sont lourdement inclinés 0-4 face à Montpellier. Ils pourront notamment regretter une tête de Mounié (44e) non cadrée à la suite d'un très bon centre de Duverne.

Des errements avant et après la mi-temps

Dans la foulée, les Héraultais ont fait la différence en trois minutes. Dans le temps additionnel de la première période d'abord, quand Wahi a repris de la tête, au milieu d'une défense trop lâche, un centre trop facilement adressé par Savanier (45e+2). Puis, dès la deuxième minute de la seconde période, les visiteurs ont encore frappé après des décalages trouvés facilement et une reprise, seul plein axe aux 18 mètres, de Mavividi (47e). Junior Sambia a encore corsé l'addition, à la réception d'un centre de Savanier dévié par Germain, après une balle perdue initialement en bord de touche par Romain Faivre (60e). Puis Germain a mis le quatrième à la 84e pour sceller le succès montpelliérain.

Brest s'arrête à un but marqué pendant 17 matchs de suite

Au delà de la série de six victoires consécutives, la série des buts marqués consécutivement cette saison se termine également. Alors qu'il avait scoré au moins une fois dans tous ses matchs disputés depuis le début de la saison, le Stade Brestois est cette fois resté muet. Alors que les Brestois pouvaient rejoindre, depuis le début du 21e siècle, Paris (38 buts saison 18-19) et Monaco (18 buts saison 03-04) sur le podium, il reste finalement dans le top 5 avec Lyon (17 buts saison 05-06) et Marseille (17 buts saison 17-18).

