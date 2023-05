Ligue 1 : fin de série pour le Clermont Foot qui coince à Brest (2-1)

Ils rêvaient de porter leur invincibilité en Ligue 1 à 10 matchs consécutifs. Malheureusement la très belle série du Clermont Foot s'arrête à Brest ce dimanche, pour la 36e journée de championnat.

ⓘ Publicité

Pourtant le Clermont Foot a plus que tenu tête au Stade Brestois en première mi-temps. Les Auvergnats ont mieux maîtrisé le jeu et ont su concrétiser leur domination par un but avant la pause. Muhammed Cham sert Neto Borges dans la surface, le Brésilien a le temps de contrôler et d'aligner Marco Bizot, le gardien brestois (43e).

Le Stade Brestois porté par son public

Mais la réaction brestoise est immédiate. Pierre Lees-Melou joue très rapidement le contre et, depuis la ligne médiane, lance Franck Honorat dans la surface Clermontoise. En un contrôle, l'ancien du Clermont Foot élimine Mateusz Wieteska et trompe Ouparine Djoco (45e). Une égalisation une minute après l'engagement qui fait mal aux Clermontois.

En seconde période le Clermont Foot est beaucoup moins dominateur et se fait de nouveau prendre en contre. Dans un mouvement très similaire au premier but brestois, Pierre Lees-Melou lance Steve Mounie depuis le rond central. En un-contre-un avec Ouparine Djoco, l'avant-centre brestois donne l'avantage à son équipe.

Toujours 8e

Portée par un stade Francis Le Blé très bien rempli (plus de 13.700 spectateurs) et la perspective de définitivement valider son maintien, l'équipe du Stade Brestois a montré un bien meilleur visage en seconde période.

Malgré cette défaite, le Clermont Foot reste 8e de Ligue 1 grâce à des résultats favorables chez ses adversaires directs. La réception de Lorient la semaine prochaine aura des aires de finale pour une place dans le top 10.

loading