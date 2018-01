Au terme d'un match décousu, l'OGC Nice s'est incliné sur la pelouse du FC Metz ce samedi soir (2-1). Réduits à 10 et trompés deux fois par un doublé de Nolan Roux, les Aiglons tombent pour la première fois en Ligue 1 depuis le 26 novembre.

Il fallait bien que ça arrive un jour. Même si on ne s'attendait peut-être pas à ce que le Gym tombe sur la pelouse de la lanterne rouge, la fin de série a bien eu lieu ce samedi soir à Metz (2-1). Bousculés d'entrée par une formation messine dans une bonne passe, les Aiglons ont peiné à imposer leur rythme dans le froid de Saint-Symphorien.

Pire, les Niçois ont même été réduits à dix peu avant la mi-temps : à la suite d'un jeu dangereux sur le milieu Milicevic, Pierre Lees-Melou a vu rouge et laissé ses partenaires en infériorité numérique (38e). Plus maladroit que volontaire, le pied haut du milieu niçois a forcément pénalisé le Gym pour le reste de la rencontre.

Dante, le capitaine de l'OGC Nice, commente l'expulsion de Lees-Melou. Copier

Réaction de courte durée

Nolan Roux a d'abord ouvert le score, peu après la pause sur une jolie frappe plein axe (1-0, 50e). Mais les joueurs de Lucien Favre ont montré des ressources louables pour obtenir un penalty par Bassem Srarfi. Après avoir buté sur Kawashima, Mario Balotelli a bien suivi pour remettre le Gym à niveau (1-1, 57e). Et puis les Aiglons ont de nouveau craqué et Nolan Roux s'est offert un doublé quelques minutes plus tard à la conclusion d'une belle action collective (2-1, 62e).

Après huit matchs sans défaite en Ligue 1, le Gym voit sa série prendre fin en Lorraine. Rien d'alarmant mais il faudra repartir de l'avant dès samedi prochain à domicile face à Toulouse (20h) si le Gym veut rester au contact de Nantes, désormais cinquième avec trois longueurs d'avance.