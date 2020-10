Ligue 1 : Fin de séries pour Rennes qui s'incline à domicile contre Angers (2-1)

Double fin de série pour Rennes avec cette défaite face à Angers (2-1) ce vendredi soir. Le Stade Rennais s'incline pour la première fois après une série d'invicibilité de dix matchs en Ligue 1. Rennes n'avait plus perdu non plus contre Angers depuis la remontée des angevins en Ligue 1.

Le résumé

Devant 5000 supporters, séparés les uns des autres par quatre sièges, et à quelques heures du début du couvre-feu en Ille-et-Vilaine, les Rennais sont bien rentrés dans leur rencontre. Entreprenants, ce sont eux qui ouvrent le score par Adrien Hunou à la 18e minute, qui suit bien une frappe de Tait mal repoussée par Bernardoni (1-0, 18e). Mais petit à petit, le jeu collectif des Rennais s'est délité et les angevins, réduits temporairement à 10 suite à la blessure d'Essombe, sont parvenus à égaliser à la 27e minute grâce à une frappe de Boufal déviée par Da Silva (1-1, 27e). Juste avant la mi-temps, Gomis sauve les siens en remportant son duel face à Bahoken.

Au retour des vestiaires, les Rennais ont à nouveau le pied sur le ballon mais peinent à mettre en danger le bloc angevin. Et sur un long ballon dans le dos de la défense, mal négocié par Aguerd et Da Silva, Fulgini devance la sortie de Gomis et lobe astucieusement le gardien rennais (1-2, 57e). En fin de match Rennes pousse sans se créer d'occasions dangereuses. Au total, Rennes aura frappé 11 fois au but pour une seule frappe cadrée. Rennes s'incline 2-1, avant de se déplacer à Séville, où Julien Stéphan espère que ses joueurs sauront "se retrouver" pour disputer leur deuxième match de Ligue des Champions.