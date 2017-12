Bordeaux, France

Depuis que cette incroyable série d'une seule victoire sur les 12 derniers matchs a débuté, l'entraîneur des Girondins Jocelyn Gourvennec l'a dit : le bilan serait fait à la trêve. Après les 90 minutes de la rencontre face à Montpellier, mercredi soir, la trêve sera bien là. Et les Girondins la passeront, quoi qu'il arrive, plus proche de la zone de relégation que d'un top 5 affiché comme objectif de la saison, et qui semble aujourd'hui inaccessible. Mais "il ne faut pas regarder dans le rétro, ça ne fait pas avancer, explique Jocelyn Gourvennec".

Les Niçois d'Allan Saint-Maximin (ici devant Maxime Poundjé) ont fait une remontée fantastique en décembre. L'exemple à suivre ? © Maxppp - Maxppp

Pourtant, loin des stades où les défaites s'enchaînent, et où les supporters contribuent de réclamer la tête de Joeclyn Gourvennec, rien ne semble troubler la quiétude du Haillan. Au rythme de ses conférences de presse, le technicien breton, répète, semaine après semaine, qu'il est prêt à se battre, qu'il ne lâchera pas, que ses joueurs sont toujours unis... Et comme du côté de la direction, pas grand chose ne bouge non plus, Stéphane Martin confortant l'entraîneur semaine après semaine... Seule la présence au Haillan de l'actionnaire Nicolas de Tavernost, jeudi, après le match contre Montpellier pourrait faire penser à du mouvement. Il est vrai que dans une Ligue 1 au ventre mou proéminent, gagner quatre matchs de suite peut faire passer de la 18e à la sixième place, comme l'a montré Nice, dernier tombeur des Girondins. Alors, on s'oriente désormais vers un mercato agité, mais avec toujours Jocelyn Gourvennec aux commandes.

Le mercato pour cacher les maux

Stéphane Martin l'a dit cette semaine, il veut recruter deux joueurs, un défenseur central, et un attaquant. Des dossiers que l'ont pensait déjà réglés l'été dernier, puisque ce sont les secteurs qui ont le plus été chamboulés. Vukasin Jovanovic et Jérémy Toulalan (repositionné depuis le milieu) avaient renforcé la défense, alors que Nicolas De Préville, Jonathan Cafu et Alexandre Mendy étaient venus animer l'attaque. Tous ont été, à un moment, pointés du doigt comme les responsables des difficultés bordelaises. Avec en plus un Alexandre Mendy, recrue la plus satisfaisante, sur le flanc jusqu’à la fin de la saison, les "nouveaux nouveaux" devraient donc pallier les insuffisances de tous ses joueurs recrutés cet été.

Nicolas De Préville bute sur le mur toulousain. Il pourrait être mis en concurrence avec un nouvel attaquant dès cet hiver. © Maxppp - Maxppo

Montpellier aussi est revanchard

Autre constante du jeu bordelais, l'incapacité à faire trembler les filets adverses. Ils restent sur plus de cinq heures, et trois match et demi sans marquer (la deuxième mi-temps à Dijon, contre Strasbourg, à Toulouse et à Nice). Dans ce contexte, recevoir Montpellier, meilleure défense du championnat avec 13 buts encaissés, n'incite pas à être optimiste pour que les Marine et Blanc trompent le gardien héraultais Benjamin Lecomte. D'autant que la situation de Montpellier, même si elle est moins préoccupante, incite aussi à être revanchard. Les hommes de Michel Der Zakarian ont subi une défaite surprise à domicile le week-end dernier, sur leur pelouse de La Mosson, contre la lanterne rouge, Metz (1-3). Et un deuxième revers d'affilé ternirait quelque peu leur bon bilan de première partie de saison, où ils n'ont pas perdu contre le PSG, Lyon, Marseille et Monaco.

Stéphane Séssegnon et les Montpellierains se sont inclinés face aux Grenats messins. © Maxppp - Maxppp

Malcom comme solution

Le corps de Malcom a décidé de le laisser tranquille. Il est apte à démarrer. © Radio France - Justine Hamon

Alors, pour que ces joueurs "retrouvent un peu de créativité", l'entraîneur Marine et Blanc pourra compter sur un Malcom "apte à démarrer". Blessé pendant le match à Dijon, il a fait son retour à Nice. Et la demie heure qu'il a passé sur le terrain avait déjà fluidifié le jeu de ses coéquipiers. En l'absence de Sankharé, suspendu, les Bordelais pourraient de nouveau évoluer en 4-2-3-1, avec Valentin Vada en soutien de l'attaquant, ce qui avait très bien marché contre Saint-Etienne, beaucoup moins ensuite. Emballer le match, voilà l'enjeu si les Girondins veulent repartir avec les trois points, car il ne faudra pas compter sur des Montpellierains, qui devraient rester prudents, d'autant plus en l'absence de leur leader de défense Hilton. Une victoire permettrait en tout cas aux Bordelais, qui partiront en vacances tout de suite après le match, de ne pas gâcher totalement leurs congés.