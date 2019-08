Ligue 1 : Florent Mollet prolonge avec Montpellier

Florent Mollet devra se montrer encore plus régulier, la saison prochaine

Montpellier - France

À l'aube de sa deuxième saison avec le MHSC, et alors qu'il était encore lié au club pour les trois prochaines saisons (juin 2022), Florent Mollet a prolongé son bail, ce lundi. Auteur de six buts et cinq passes décisives, la saison dernière, en 32 matchs, l'ancien messin fait partie des éléments majeurs au sein de l'équipe entraînée par Michel Der Zakarian. La durée du nouveau contrat n'a pas encore été précisé, mais les dirigeants pailladins souhaitaient verrouiller ce jeune homme, très courtisé en Europe.

Réaction de Laurent Nicollin : ‘’Flo a réalisé une belle saison lors du dernier exercice. A lui de montrer désormais qu’il est capable de faire encore mieux cette année. Je suis ravi qu’il soit dans le projet du MHSC et qu’il reste chez nous.

Réaction de Florent Mollet : « Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec le Montpellier Hérault et je remercie le Président et toutes les personnes qui ont œuvré pour cette prolongation. J’espère que nous allons faire une saison encore meilleure que la dernière. Je suis très heureux d’être ici et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de poursuivre l’aventure avec le club. »

A noter que Florent Mollet attend toujours de connaître la durée de son indisponibilité. Sorti sur blessure (cuisse) face à Gérone, samedi dernier en amical, il devait passer des examens ce lundi.