Ligue 1 : Fouad Chafik prolongé pour deux saisons au DFCO

Le défenseur Fouad Chafik vient de resigner avec le DFCO pour deux saisons supplémentaires. Le club l'annonce ce lundi dans un communiqué.

C'est officiel ! Fouad Chafik reste à Dijon pour deux saisons supplémentaires. Le défenseur vient de signer son contrat et le club le confirme dans un communiqué publié ce lundi 15 mai. Recruté en juin 2016 en provenance du Stade Lavallois, Fouad Chafik a réalisé une saison de qualité (27 matchs de Ligue 1) au poste de latéral droit. Selon le DFCO, "il possède un gros volume de course et balaye son couloir sans rechigner à l’effort."

Fouad Chafik © Maxppp - Stéphane Geufroi

Le président Olivier Delcourt convaincu

Olivier Delcourt, le président du DFCO semble convaincu. Il explique dans le communiqué du club que : « Que ce soit sur ou en dehors du terrain , nous sommes très satisfait de la saison de Fouad. Sa mentalité et son comportement sportif sont en parfaite adéquation avec les valeurs du DFCO. »

Ses belles prestations lui ont par ailleurs permis de participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2017 avec la sélection du Maroc, quart de finaliste de la compétition. Sous contrat jusqu’en juin 2018, Fouad Chafik a prolongé jusqu’en juin 2020.