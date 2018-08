Guingamp, France

Il vous rappelle forcément quelque chose. Avec ses damiers, le nouveau maillot de l'En Avant de Guingamp est une version actualisée de la mythique tunique "Rippoz", portée entre 1994 et 1996. Lors de la toute première montée en Ligue 1, ou de la toute première saison du club dans l'élite.

Il est l'oeuvre de Franck Beaudoin, un infographiste de 27 ans, habitant à Maël-Carhaix, et fan de longue date de l'En Avant de Guingamp.

"Depuis quelques années, je partage mes créations sur les réseaux sociaux (sur le compte twitter @RoudBoys, NDLR). C'est arrivé sur le bureau du responsable marketing qui m'a dit que ça lui plaisait, qu'il voulait travailler avec moi."

La fierté est aussi immense que le stress qui me ronge depuis le début de semaine. Merci à tous pour vos messages, un vrai soulagement. https://t.co/pNDKqdZZB9 — Franck (@franckb22) May 11, 2018

Parfois, il n'y a rien qui ressemble plus a un maillot de foot qu'un autre maillot de foot. L'an passé, seules les couleurs différenciaient les tuniques de Metz et Montpellier, de Sochaux et Dijon, d'Angers et Troyes. La raison : les équipementiers ne produisent pas de maillots spécifiques aux clubs en dessous d'un certain nombre de commandes. En agissant de la sorte, En Avant de Guingamp a la certitude d'avoir un maillot inédit.

Un côté vintage

Les damiers se déclinent aussi bien sur les version "away", "third" ou pour les gardiens. Et leur côté ancien surfe sur la vague vintage qui a influencé les maillots vus durant la dernière coupe du Monde.

Le maillot a été porté pour la première fois lors du dernier match disputé la saison dernière à Roudourou, face à Marseille.

"C'est irréaliste. J'ai du mal à réaliser que c'est mon maillot qui était porté. J'ai plus regardé le maillot que le match, comment il était porté..."

Pour le jeune homme qui travaille à son compte, c'est évidemment un gros plus.