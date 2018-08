Saint-Étienne, France

C'est une méthode nouvelle pour l'ASSE. D'autres formations ont l'habitude de recruter un joueur et de le laisser se développer une saison de plus dans son club, dans un environnement qu'il connait, pour ne pas entraver sa progression avant de rejoindre un effectif où la concurrence sera plus féroce. L'AS Saint-Étienne se lance donc dans cette stratégie pour ce joueur qui vient de fêter ses 22 ans. Un attaquant dont l'adresse devant le but n'est pas la qualité première puisqu'il n'a trouvé les filets que 3 fois la saison dernière. Franck Honorat est un joueur de couloir qui aime prendre de la vitesse. Un attaquant qui a connu la Ligue 1 à l'âge de 17 ans sous le maillot niçois et qui peut encore nourrir de belles ambitions.

Cette signature est aussi un écho à cette sortie de Bernard Caiazzo le président du Conseil de Surveillance de l'ASSE qui regrettait ce mois ci sur France Bleu Saint-Étienne Loire que le club ne se tourne pas plus vers des joueurs de Ligue 2. Il ne savait peut-être pas qu'à ce moment là, déjà, Roland Romeyer avait entamé des discussions directes avec Claude Michy, le président du Clermont Foot, au sujet de Franck Honorat.