Ligue 1 - François Grenet : " Il faut regarder devant "

Cette fois, le couperet est tombé. Malgré un succès sur la pelouse de Brest (2-4) samedi soir pour la dernière journée de Ligue 1, Bordeaux termine l'exercice à la dernière place , avec une relégation en Ligue 2. Désormais, c'est un autre match qui démarre pour la direction du club avec en ligne de mire le passage devant la DNCG à la fin du mois de juin. Les anciens joueurs sont touchés par la situation. C'est notamment le cas de François Grenet l'ancien défenseur du club.

Comment avez-vous vécu l'officialisation de la relégation des Girondins ?

François Grenet. On savait que le couperet allait tomber. C'est toujours violent malgré tout quand c'est factuel, entériné. Il y a plusieurs sentiments. Il y a de la tristesse, du désarroi, de la frustration, de la colère aussi. C'est derrière et maintenant, il faut regarder devant.

Sur quelle base repartir sportivement pour la saison prochaine en Ligue 2 ?

François Grenet. Il faut déjà savoir si ce sera la Ligue 2 ou autre chose. Cela a été évoqué, c'est une réalité. Il y a un passage devant la DNCG qui va être déterminant. Les jeunes du club, l'identité régionale à l'image des garçons formés au club doivent être pris en compte. Après, la Ligue 2 c'est très costaud, âpre. C'est une lutte tous les week-ends. Donc au-delà des jeunes du club, il faut aussi des joueurs aguerris, et des joueurs mentalement prêts pour un combat de chaque instant et tout au long de la saison. Après, évidemment que l'on aimerait que le club retrouve des valeurs historiques, avec des joueurs formés au club, et encore plus de la région.

Le championnat de Ligue 2 débute le week-end du 30 juillet. Il y a donc urgence de penser à l'avenir ?

François Grenet. C'est toute la difficulté, il faut faire vite, mais pas dans la précipitation. Ce n'est pas évident à partir du moment où nous attendons une décision. Il n'empêche que les dirigeants connaissent précisément l'état financier du club et doivent se projeter s'ils estiment que ce passage devant la DNCG se passera sans embûche et ne descendra pas plus bas. Deux postes sont prioritaires et fondamentaux. Premièrement le Directeur sportif ou la cellule de recrutement, et l'entraîneur.