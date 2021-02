Ligue 1 : Frédéric Antonetti va prolonger son contrat avec le FC Metz

C'était dans l'air du temps. Selon nos confrères du Républicain Lorrain, le FC Metz va officialiser demain, à l'occasion d'une conférence de presse du Président Bernard Serin, la prolongation du contrat de Frédéric Antonetti qui devait s'achever en juin.

L'entraîneur des Grenat va s'engager, selon les informations de France Bleu Lorraine, pour trois nouvelles saisons et sera donc lié avec le club lorrain de Ligue 1 jusqu'en 2024.

Trois ans de plus

Récemment, Frédéric Antonetti avait évoqué sa situation : "C'est d'ordre privé mais j'avais promis à ma femme qu'il s'agissait de mon dernier contrat. J'avais dit au président Serin que je pouvais faire monter le club en L1 et le stabiliser entre la 8e et la 14e place. Ce serait prétentieux de dire que je peux aller au-delà de la 8e place. Mais on peut être là régulièrement et faire un coup de temps en temps…"

Bernard Serin, dont il est proche, avait lui aussi déjà exprimé son souhait, et son espoir de voir l'entraîneur prolonger.

De retour au club en octobre 2020

Arrivé à Metz à l'été 2018, alors que le FC Metz vient d'essuyer une relégation en Ligue 2, Frédéric Antonetti a réalisé cinq très bons premiers mois avant de prendre du recul. Il a regagné la Corse, début 2019, pour rester aux côtés de sa femme souffrante, tout en gardant des fonctions au sein du staff.

Il est redevenu entraîneur principal du FC Metz en octobre 2020, en remplacement de Vincent Hognon qui avait assuré l'intérim.

Cette saison, les Grenats ont remporté huit de leur vingt rencontres disputées sous sa direction et se sont hissés jusqu'à la 7e place du classement de la Ligue 1.