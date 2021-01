Ligue 1 : Frédéric Guilbert, prêté à Strasbourg, qui perd son premier match en 2021 face à Reims (0-1)

Les deux équipes en pleine confiance n’ont pas joué avec le frein à main ce dimanche au stade de la Meinau. Elles se sont rendus coup pour coup en première période. Mehdi Chahiri a notamment tiré sur la transversale (32ème), alors que le Racing avait été sauvé par sa barre deux minutes plus tôt.

En deuxième mi-temps, les Strasbourgeois ont été moins tranchants et le Stade de Reims a maîtrisé la rencontre, même si une frappe d’Adrien Thomasson a une nouvelle fois heurté la transversale à un quart d'heure du terme. Finalement les Strasbourgeois ont cédé à 10 minutes de la fin, sur un but de Dereck Kutesa.

Reims a davantage maîtrisé le jeu

Malgré donc plusieurs occasions très franches, l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey n'a apprécié que moyennement la prestation de son équipe : "On s'est créée des situations, on aurait pu ouvrir le score, mais dans le jeu, on n'a pas eu la maîtrise. Eux ont été plus habiles avec le ballon, ils nous ont fait quand même assez mal à chaque fois. Je regrette le but car ce n'est pas la plus belle occasion qu'ils ont eue. Contre Reims, c'est toujours acharné, on savait qu'il ne fallait pas commettre la moindre erreur. Sur l'ensemble du match, on peut estimer que la défaite est sévère, mais dans le meilleur des cas, ça aurait pu faire un match nul".

C'est le premier revers de l'année 2021 (après trois victoires et un match nul), rien d'alarmant pour le défenseur Alexander Djiku : "Il a manqué avant tout de l'efficacité. On a eu quelques occasions qu'on aurait dû convertir, malheureusement la réussite nous a fui aujourd'hui. Eux, ils ont eu une peu de réussite sur la but. On savait que la première équipe qui allait marquer un but avait de grandes chances de l'emporter".

Plus que six points d'avance sur le 18ème

Au soir de cette 22ème journée de Ligue 1, le Racing reste 15ème, mais au lieu de poursuivre sa belle remontée vers la première moitié de tableau, il doit à nouveau regarder dans le rétroviseur. Il ne compte plus que six points d'avance sur Lorient le 18ème, surprenant vainqueur du PSG.

Les Strasbourgeois ont l'occasion de remettre la marche avant dès mercredi avec la réception de Brest, qui les devance d'une place au classement et qui a encaissé face à Metz (2-4) sa quatrième défaite consécutive en Ligue 1.

Frédéric Guilbert arrive à Strasbourg avec la dalle

Le Racing a officialisé dans la soirée ce que nous vous annoncions vendredi soir. Pour compenser le départ de Kenny Lala à l'Olympiakos, le club strasbourgeois a obtenu le prêt jusqu'à la fin de la saison de Frédéric Guilbert. Le défenseur français de 26 ans est prêté par le club anglais d'Aston Villa.

Formé à Caen, il a début sa carrière à Cherbourg, avant de jouer à Bordeaux et de revenir dans con club formateur. Il avait été transféré à l'été 2019 outre Manche. Titulaire lors de sa première saison (arrêtée par la pandémie de coronavirus) à Aston Villa, Frédéric Guilbert squattait le banc de touche depuis le début de la nouvelle saison. "J'ai la dalle", a-t-il déclaré au service communication du Racing.