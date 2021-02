Ligue 1 : fumigènes et banderoles pour fêter les footballeurs strasbourgeois vainqueurs du derby à Metz

A retour de leur déplacement victorieux à Metz, les joueurs du Racing Club de Strasbourg ont été accueillis par leurs plus fidèles supporters. Les Ultras Boys 90, privés de stade depuis quasiment un an (à l'exception du début de saison), ont sorti les fumigènes et même les feux d'artifice pour les remercier de leur avoir mis du baume au cœur, en s'imposant 2 à 1 à Metz grâce à un doublé d'Adrien Thomasson. Les Strasbourgeois n'avaient plus battu les Messins depuis octobre 2007.

