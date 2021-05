Gaël Kakuta prolonge au RC Lens jusqu'en 2023

Gaël Kakuta est le footballeur lensois qui a inscrit le plus de buts cette saison en Ligue 1 avec 11 réalisations

Avec 11 réalisations, il est le meilleur buteur lensois pour cette saison 2020-2021 de Ligue 1, terminée par les footballeurs du Racing à une belle 7ème place. Gaël Kakuta, prêté cette saison par l'Amiens FC (Ligue 2), prolonge son aventure sous le maillot sang et or jusqu'en 2023.

Les dirigeants lensois ont décidé de lever l'option d'achat automatique prévue dans le prêt, sans même attendre la date butoir du 30 juin prochain et de faire de signer un contrat de deux ans au milieu de terrain de 29 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Je savais que revenir dans mon club de cœur était le bon choix et tout s'est déroulé de fort belle façon", déclare Gaël Kakuta sur le site internet du RC Lens. Gaël Kakuta, né à Lille, a effectué une partie de sa formation au Racing entre 1999 et 2007, avant son départ pour l'Angleterre et le club de Chelsea.