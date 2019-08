Ligue 1 : Gaël Kakuta revient à l'Amiens SC

Amiens, France

Il retrouve la Picardie et la Ligue 1. Gaël Kakuta s'engage pour trois ans avec Amiens qui l'avait relancé lors de la saison 2017-2018. Le club de l'ASC l'annonce ce vendredi matin sur son compte twitter.

Le milieu de terrain arrive en provenance du Rayo Vallecano. Déjà proche d'un retour l'hiver dernier, l'international Congolais avait finalement dû rester en Espagne et était entré progressivement en conflit avec son club. Il n'aura disputé finalement que douze rencontres sous le maillot rouge et blanc et inscrit un but.

Il a laissé de bons souvenirs à Amiens

A Amiens, son retour était très attendu. De la part du nouvel entraîneur d'abord. Luka Elsner n'avait pas caché son désir de recruter "un créateur". Les supporters eux aussi gardent de bons souvenirs de Gaël Kakuta. Lors de sa dernière saison avec l'ASC, le milieu de terrain avait inscrit six buts et délivré autant de passes décisives.

Le mercato, le marché estival des transferts se termine le deux septembre prochain. La Ligue 1 reprend ses droits dès ce week-end. Pour son premier match de la saison, Amiens se déplace à Nice, samedi (20 heures).